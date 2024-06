Gli Eyof a Lignano.

La 19esima edizione estiva dei Giochi Olimpici della Gioventù Europea EYOF si terrà a Lignano Sabbiadoro nel 2027, dopo 22 anni dall’ultima volta che la cittadina balneare li aveva ospitati (era il 2005). L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, venerdì 7 giugno, direttamente dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, in occasione della 53esima assemblea generale dei Comitati Olimpici Europei, riuniti in questi giorni a Bucarest.

Il grande evento dedicato ai giovani atleti di tutta Europa ritorna quindi nella località turistica friulana, “una designazione che premia l’impegno di questa amministrazione commenta il sindaco, Laura Giorgi presente a Bucarest – che viviamo come una bella sfida e una grande opportunità per rafforzare l’immagine di Lignano come città internazionale dello sport”.

“Questa candidatura può contare sul pieno sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, con il suo Presidente Fedriga, del Comitato Olimpico Italiano e di tutto il mondo dello sport regionale e si inserisce in un più ampio programma sviluppare ulteriormente la consolidata vocazione turistico-sportiva della città – aggiunge Giorgi – siamo una località turistica con una capacità di accoglienza anche di 180 mila persone, organizziamo grandi eventi musicali e sportivi nazionali e internazionali e soprattutto disponiamo delle strutture sia sportive che ricettive adeguate a ospitare ciò che ruota attorno a un Eyof. Sicuramente c’è molto lavoro da fare, ma saremo pronti per l’appuntamento del 2027 con quello che indubbiamente è un importante veicolo per esportare l’immagine di Lignano in tutta Europa“.

Ai rappresentanti dei Comitati Olimpici di tutta Europa il sindaco, nel suo intervento, ha voluto ricordato con orgoglio l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi che attende, assieme alle compagne di squadra del canottaggio, la lignanese Alice Gnatta e i trascorsi lignanesi del campione di nuoto paralimpico Antonio Fantin, anche lui presente a Parigi, che proprio nella piscina di Lignano Sabbiadoro ha costruito il percorso che lo ha portato a conquistare tante medaglie e il record mondiale.

A Bucarest, oltre al sindaco Giorgi e al presidente del CONI regionale, Giorgio Brandolin, il quale ha curato direttamente i rapporti con le massime istituzioni sportive internazionali e nazionali mantenendo i contatti direttamente con il presidente e segretario generale del COE, Spyros Capralos e Raffaele Pagnozzi e con il presidente del CONI, Giovanni Malagò, c’era anche l’assessore allo sport del Comune di Lignano Sabbiadoro, Giovanni Iermano, particolarmente soddisfatto per la designazione.

“E’ un risultato che premia un lavoro di squadra che ci ha impegnati da tempo che ci porta lontano – ha detto l’assessore comunale -. E la conferma che in Friuli Venezia Giulia e in particolare a Lignano gli eventi si organizzano nel modo corretto e giusto. Durante i lavori di questa assemblea dei Comitati Olimpici Europei abbiamo avuto diretto riscontro del ricordo lasciato dall’edizione 2005 con i suoi 3 mila atleti in gara su 11 discipline sportive, 48 comitati olimpici europei presenti, 1.227 volontari, 5.689 accreditati, 100 mila spettatori negli impianti e 11 milioni di accessi al sito ufficiale nei 5 giorni di gare. Siamo fiduciosi – conclude – anche l’edizione 2027 sarà un evento importante e dalla grande risonanza mediatica per la città”.