D’estate Lignano raggiunge i 180mila abitanti: i dati del sistema di rilevamento

Punte di 180mila abitanti nella stagione estiva a Lignano.

Di quanto aumentano gli abitanti durante gli eventi o nel pieno della stagione turistica a Lignano? Quanti veicoli arrivano nella località balneare? Le risposte a questi quesiti diventano importanti per la programmazione non solo di manifestazioni, ma anche di servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti.

E i sistemi di rilevamento attivati in città hanno fornito i primi dati proprio sulle presenze e sui transiti, delineando una fotografia finora mai “scattata” dei flussi turistici che interessano Lignano Sabbiadoro.

Nel corso del 2023 – come reso noto da Alessandro Garbino responsabile dell’area transizione digitale e gestione documentale – gli ingressi alla città, dalla SR 354 e dalle SR 74 del Veneto, così come registrati dalle nuove telecamere con rilevamento targhe e collegamento al servizio di analisi dei dati dei flussi, sono stati 3,1 milioni (auto e moto).

E’ il mese di luglio quello che registra i picchi più alti, con un totale di 557 mila ingressi e una media giornaliera di circa 18 mila mezzi in transito; ad agosto la media giornaliera si attesta su 17,7 mila mezzi in ingresso, 16,8 mila la media registrata in giugno e 12,4 mila a settembre.

Per quanto riguarda la primavera il mese di maggio 2023 ha registrato una media giornaliera di 11,8 mila ingressi motorizzati (10,5 mila in aprile per un totale di 315 mila accessi totali nel mese); mentre il mese di dicembre, caratterizzato dagli eventi del Natale d’A…Mare, ha registrato complessivamente 162 mila ingressi in città. Interessante anche il dato ambientale legato a questi rilevamenti visto che quasi il 54% dei mezzi registrati è classificato Euro 6.

Passando ai flussi registrati dalle celle telefoniche, tra gennaio e marzo 2023, la città di Lignano Sabbiadoro ha registrato una presenza media giornaliera di 21 mila visitatori, con picchi di 40 mila durante i fine settimana.

Dal primo giugno al 31 agosto la media sale a 122 mila presenze, con punte di 135 e 180 mila registrate rispettivamente nelle giornate festive del 2 giugno e di Ferragosto e di 165 e 177 mila nel secondo fine settimana di luglio. Il dato riferito alla nazionalità indica per esempio che in una giornata infrasettimanale di inizio giugno, su un totale di 88 mila presenze, il 62% è dato da turisti nazionali e 38% da turisti stranieri.

“Le statistiche formulate raccogliendo i dati delle presenze “smart” possono servire a capire e far capire le esigenze della città, tarate su numeri reali e non solo sul dato degli abitanti – commenta in una nota l’assessore ai servizi informatici, Alessio Codromaz – inoltre capire i movimenti turistici, analizzando età, provenienza, presenze, utilizzando tecniche di analisi multivariata e raggruppamenti di elementi omogenei, ci permetterà di valutare e programmare la destagionalizzazione, o di individuare la resa degli eventi turistici e le ricadute sul territorio”.

“Giusto per portare alcuni esempi su questo tipo di analisi – aggiunge Codromaz – tramite il servizio di rilevamento abbiamo potuto valutare che in occasione del concerto di Tiziano Ferro, tra il 6 e il 7 giugno 2023, sono state registrate rispettivamente 68,3 mila e 88,3 mila presenze. Oppure, spostando l’analisi sul target d’età, nella prima settimana sia di giugno che di settembre, abbiamo rilevato che il 74% delle presenze ha riguardato la fascia d’età tra i 41 e i 60 anni”.