Cade mentre gioca con gli amici, minorenne si frattura il femore

E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine.

Brutta caduta nel tardo pomeriggio di ieri nella frazione di Dierico, nel comune di Paularo, dove un minorenne del posto si è procurato la frattura del femore mentre giocava con alcuni coetanei su un prato particolarmente scosceso.

L’incidente è avvenuto tra le 18 e le 18.30, quando il giovane, per cause in fase di accertamento, è scivolato lungo il pendio erboso, procurandosi una frattura al femore. La Sores ha attivato l’ambulanza, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. Il giovane è stato imbarcato in elicottero e portato in ospedale a Udine assieme alla madre.