Gea, al via a Cordenons la campagna contro l’abbandono dei rifiuti

A Cordenons l’iniziativa contro l’abbandono dei rifiuti.

Parte “Nessuno merita l’abbandono”, la campagna promossa dal Comune di Cordenons e realizzata da GEA per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conferire correttamente ogni tipologia di rifiuto. L’iniziativa mette in primo piano tre criticità: il conferimento improprio di ingombranti e sacchi, le deiezioni canine non raccolte e l’uso dei cestini pubblici per smaltire rifiuti domestici.

Il messaggio, declinato su diversi supporti quali affissioni, pannelli informativi e contenuti digitali, mostra immagini di forte impatto per ricordare che ogni gesto scorretto danneggia l’ambiente e la comunità. “I rifiuti hanno un luogo e tempi precisi di conferimento e raccolta. Con questa campagna vogliamo rafforzare comportamenti virtuosi e diffondere buone abitudini che rendono Cordenons sempre più decorosa e sostenibile. Sembrano messaggi scontati ma ritengo che sottolineare anche l’ovvio sia diventato indispensabile per alimentare il senso civico e il rispetto, valori che restano sempre molto cari a questa Amministrazione”, dichiara Sara Scalon, assessore all’Ambiente del Comune di Cordenons.

“Evitare abbandoni e conferimenti impropri è una responsabilità collettiva. Agire con correttezza significa salvaguardare il decoro urbano, tutelare l’ambiente e contenere i costi di gestione che ricadono su tutta la comunità”, aggiunge Gianfranco Marino, presidente di GEA.

Commenta anche il sndaco Andrea Delle Vedove: “In questi anni di impegno politico sul territorio ho visto troppe volte situazioni critiche legate all’abbandono dei rifiuti. Ci auguriamo che questa campagna possa essere un valido motore per attivare comportamenti responsabili. L’implementazione poi nel nostro Comune di sistemi di videosorveglianza e di controllo anche delle aree rurali ci aiuterà a perseguire chi con estrema noncuranza insiste ad attuare quello che oggi è diventato reato: l’abbandono di rifiuti.”