“Hallelujah”: il gelato del Giubileo arriva a Lignano per un evento solidale

In occasione della Giornata Europea del gelato artigianale.

La dolcezza del gelato incontra la solidarietà a Lignano Sabbiadoro, dove domenica 16 marzo si celebra in anticipo la Giornata europea del Gelato Artigianale. L’evento, inserito nell’ultima giornata della tradizionale “Festa delle Cape”, vedrà protagonista il gusto “Hallelujah”, una delizia a base di crema, nocciola e cioccolato, creata in omaggio al Giubileo indetto da Papa Francesco.

Il gelato sarà preparato da un maestro gelatiere lignanese seguendo la ricetta di Vincenzo Squatrito della gelateria Ritrovo Orchidea di Olivieri (Ms), selezionata attraverso un concorso internazionale alla Mostra del gelato del Sigep di Rimini. La Giornata europea del Gelato è coordinata da Artglace, l’associazione europea di categoria.

Gelato e beneficenza: un connubio vincente

Il ricavato della vendita del gelato sarà interamente devoluto all’associazione “Una mano per vivere”, che opera nella Bassa Friulana per il trasporto e l’assistenza ai pazienti oncologici. A supportare l’iniziativa, in una sinergia solidale, anche l’associazione “Pescatori a mare Onlus”, presieduta da Amerigo Pozzatello, promotrice della “Festa delle Cape”.

“Questa edizione speciale non solo celebrerà l’arte del gelato artigianale, ma offrirà anche un’occasione unica per unire la tradizione culinaria con un importante momento di spiritualità e incontro“, afferma Giorgio Venudo, consigliere del direttivo dolciario di Confartigianato nazionale e delegato regionale dell’area alimentazione-panificazione di Confartigianato Fvg. “I gelatieri di tutta Europa condivideranno la celebrazione del gelato artigianale con creazioni ispirate al Giubileo, promuovendo un messaggio di pace e condivisione”, aggiunge.

Un evento che esalta il territorio

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. “Quale miglior binomio di quello che unisce un’eccellenza come il gelato artigianale all’estate e a una località turistica come la nostra?”, commenta Liliana Portello, assessore comunale alle attività produttive. “Siamo lieti di aver affiancato Confartigianato in questa anteprima della Giornata europea del gelato artigianale, scegliendo una vetrina d’eccezione come la Festa delle Cape”.

L’evento si terrà in un’area dedicata, con uno stand attrezzato da Frigomec, che garantirà il corretto mantenimento del gelato anche in caso di pioggia. “Il nostro grazie va all’amministrazione comunale e al presidente Pozzatello per averci dato l’opportunità di gustare insieme questa giornata all’insegna del gelato artigianale e della solidarietà“, conclude Venudo.