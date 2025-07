Martin Hora vicinissimo alle Eagles futsal.

Le Eagles futsal non si fermano più. Il club friulano del patron Kevin Gaddi è pronto a mettere a segno un colpo da novanta sul mercato internazionale. Secondo fonti vicine alla società, sarebbe infatti in dirittura d’arrivo la trattativa per l’attaccante ceco Martin Hora, pivot classe 2001 attualmente in forza all’Inter Kadaň.

Un’operazione che, se confermata, porterebbe ulteriore qualità e peso specifico all’attacco gialloblù. Hora, nativo della Repubblica Ceca, vanta già esperienze di rilievo nella massima divisione del suo Paese con due squadre storiche come Sparta Praga e Chrudim. Proprio con quest’ultima, sotto la guida del tecnico Ferraz Conde – ora alla guida dello Sporting Sala Consilina – ha avuto l’opportunità di disputare anche la UEFA Futsal Champions League, accumulando esperienza internazionale preziosa per un giocatore della sua età.

Nell’ultima stagione, l’attaccante ceco ha messo a segno 16 gol con la maglia dell’Inter Kadaň, condividendo lo spogliatoio con Ondřej Daněk, conoscenza del futsal italiano. Non solo finalizzatore, Hora è anche un uomo assist: i numeri parlano chiaro, con 14 passaggi decisivi nell’ultima annata, 15 in quella precedente e 10 nel 2022-2023.

Numeri che raccontano di un giocatore completo, generoso, e fondamentale nel creare spazi e occasioni per i compagni. Una boa offensiva, in grado di far salire la squadra e dare profondità all’azione. Un innesto che andrebbe a completare e potenziare un reparto avanzato che già può contare sul talento di Amor Chtioui, altro innesto di prestigio.

Cividale, insomma, non vuole solo partecipare: vuole stupire. E l’eventuale arrivo di Martin Hora rappresenterebbe un segnale chiaro da parte del patron Kevin Gaddi e del suo team di mercato. Le Eagles stanno costruendo un roster ambizioso e competitivo.