A Lignano sarà spostata l’area di raccolta e stoccaggio rifiuti.

Un accordo tra il Comune di Lignano Sabbiadoro, MTF la società che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e Adeco l’azienda che ha in gestione il Pantanel, permetterà, in attesa della definizione della nuova sede di MTF, di trovare un’area logistica per ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e allo stesso tempo di restituire alla comunità il parcheggio pubblico nei pressi dell’ex discoteca Mirò, al momento utilizzato per questa operazione, sgomberandolo dai container e dai cassonetti al momento lì depositati.

“Siamo soddisfatti per i risultati che sta dando la sinergia in atto con MTF – commenta il Vicesindaco con delega all’ambiente Manuel Massimiliano La Placa – dall’inizio del mandato ci stiamo impegnando per migliorare e implementare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, dando sempre più attenzione al territorio, cercando di razionalizzare, ma anche di potenziare quelli che sono in tutto e per tutto le attività che MTF svolge esclusivamente a beneficio e nell’interesse del Comune di Lignano Sabbiadoro”.

“Questo nuovo assetto consente di spostare l’attività di trasbordo dei rifiuti differenziati all’interno di un’area più consona e in disparte rispetto alla città e di assegnare a MTF uno spazio unico per la gestione dei cassonetti, che stiamo sostituendo e dotando di adesivi informativi su servizi e modalità di conferimento. Allo stesso tempo, con questo passaggio liberiamo il parcheggio dietro allo stadio, da troppi anni utilizzato in modo improprio, riportandolo alla fruizione dei cittadini”.

“Questa operazione di collegamento Comune – MTF – Pantanel diventa essenziale per l’avvio nel 2025 del progetto innovativo e sperimentale di raccolta porta a porta, fortemente voluto e destinato alle grandi utenze di Sabbiadoro e Pineta, per il quale abbiamo ottenuto un contributo di 300 mila euro dalla Regione”.

Realizzato nel 1974 per effettuare la trasferenza dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, l’impianto del Pantanel, con i suoi 10mila metri quadrati di area disponibile, torna quindi alla sua funzione primaria di stoccaggio del rifiuto differenziato: “Rispetto a come viene svolta ora l’operazione – conferma il Presidente di MTF, Paride Cargnelutti – le nuove modalità permetteranno di razionalizzare i costi del trasporto (adesso i mezzi partono per i centri di smaltimento appena terminati i passaggi di raccolta) e di preservare l’ambiente, usando dei mezzi più piccoli per la raccolta cittadina”.

“Anche le operazioni di manutenzione e lavaggio dei cassonetti, prima svolte nel parcheggio, saranno effettuate in un’area più consona a tale attività – aggiunge Cargnelutti – inoltre all’interno del Pantanel potremo anche rimessare i cassonetti, che per altro stiamo sostituendo con i nuovi in plastica riciclata, diversi per colore e portata e adeguati alle normative vigenti”.