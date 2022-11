Il Capodanno a Lignano.

È oramai iniziato il conto alla rovescia per la tanto attesa notte di San Silvestro, che quest’ anno vede rifiorire non solo i veglioni in grande stile, ma anche cenoni luculliani e soprattutto festeggiamenti nelle più grandi piazze della regione. Tra queste, non poteva di certo mancare la sequela di super concerti che si terranno nella Piazza Fontana di Lignano Sabbiadoro.

“Il programma di quest’anno inerente alle festività natalizie ma soprattutto alla serata di fine anno, nonostante alcune logiche ristrettive economiche, stupirà sia i nostri cittadini sia i turisti che sceglieranno la nostra località per trascorrere questi giorni di festività” spiega Massimo Brini, assessore al turismo di Lignano Sabbiadoro. L’inaugurazione del fiabesco mondo natalizio dedicato ad alberi di Natale e renne è prevista per giovedì 8 dicembre, dove potranno essere ammirati il presepe di sabbia, le casette natalizie, gli alberi natalizi, la pista di ghiaccio.

La serata clou tuttavia resta indubbiamente quella del 31: la voglia di riunirsi per cantare e ballare nelle piazze è davvero tanta. Per l’occasione, si esibirà sul palco la Royal Band, che vanta un bassista d’eccezione ‘strappato’ al cantautore e polistrumentista Marco Cadtoldi, in arte Morgan. Il sound che primeggerà durante la serata vedrà ripercorrere tutti i più grandi successi degli anni ’80-’90, con qualche eccezione dalle sfumature rock. A fare da spalla alla band ci penserà il Dj Paolino Dida, conosciuto ed apprezzato in tutto il Triveneto orientale. Special guest d’eccezione, direttamente da Radio Company, Victor lo speaker del fortunato programma “Dieci cento mille”.

La festa in piazza Fontana non cesserà nemmeno il 1 gennaio, dove sul palco si esibirà nel pomeriggio un’orchestra volta a ricordare lo stile viennese. Musica e festeggiamenti in piazza Fontana andranno avanti fino a giovedì 5 gennaio, dove, a chiudere il palinsesto ci penseranno gli Absolute 5 e la celeberrima foghera in spiaggia tra gli uffici spiaggia 5 e 6 di lungomare Trieste.