E’ un accordo storico quello siglato nella mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, tra il Comune di Lignano Sabbiadoro, nella persona del sindaco, Laura Giorgi e la SIL Società Imprese Lignano, rappresentata da Renzo Pozzo, per il subentro dell’Ente nella concessione demaniale in capo alla società, per quanto riguarda il Lungomare Riccardo Riva, i relativi parcheggi a pagamento e le fasce verdi di pubblico utilizzo, la più rilevante delle quali davanti al Parco Unicef.

“Abbiamo firmato l’atto attraverso il quale, dal prossimo primo ottobre, il Comune e quindi tutta la città, entra finalmente nella disponibilità del Lungomare di Lignano Riviera e delle aree verdi a nord della carreggiata stradale del lungomare stesso, comprese nella concessione demaniale della SIL sin dall’origini”, annuncia con soddisfazione il sindaco, Laura Giorgi.

“Questo risultato – aggiunge – è frutto di un lungo lavoro che questa amministrazione ha iniziato fin dal suo insediamento, in particolare dell’assessore ai lavori pubblici, Marco Donà che ringrazio per la pazienza e la costanza dedicate, in sinergia con l’ufficio demanio della Regione. Oggi possiamo dire con orgoglio che in soli due anni abbiamo raggiunto un obiettivo storico“.

“Ringrazio anche la maggioranza tutta, per aver sostenuto convintamente questo percorso che pone finalmente la città di fronte a nuovi scenari. E’ nostra intenzione, infatti – anticipa il sindaco Giorgi – proseguire nella stessa direzione anche per quanto riguarda la concessione di Lignano Pineta e il tema delle spiagge libere su Pineta e Riviera. Questa amministrazione non è sorda alle richieste della località”.

Come ricorda l’assessore Marco Donà, “il Comune si è proposto alla SIL per un subentro nella parte di concessione che riguarda il Lungomare, Riccardo Riva, nella sua parte a ovest rispetto alle Terme e al Kursaal, nonché nelle particelle verdi site a nord di tale arteria, per poter far si che la loro manutenzione e gestione possano essere svolte dall’Ente, alla pari di tutte le altre strade pubbliche e le aree verdi del Comune”.

“Una grande opportunità – conclude Donà – per la crescita e lo sviluppo di Lignano Riviera. L’amministrazione comincerà a lavorare da subito per adeguare anche quell’area agli standard cittadini”.