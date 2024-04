Consegnati i fiori per abbellire le aiuole di Lignano.

Sono stati consegnati lunedì sera, in anticipo rispetto agli anni precedenti, i fiori per abbellire le aiuole di Lignano Sabbiadoro, per un’accoglienza colorata in vista della stagione estiva. Un lavoro impegnativo che proseguirà, tempo permettendo, nelle prossime settimane, almeno fino alla fine del mese di maggio, per mettere a dimora qualcosa come 56 mila piantine, per una spesa complessiva di 77 mila euro.

“Tutto come da prassi – conferma in una nota l’assessore comunale con delega al verde, Marco Donà -; basta dare un’occhiata alla documentazione in possesso degli uffici per verificare che il cronoprogramma degli interventi al verde è esattamente in linea con gli anni precedenti. Anche di quando non era questa amministrazione a governare, quando la consegna da parte dei vivai fornitori iniziava alla fine di aprile e la messa a dimora avveniva nelle settimane successive, fino al mese di giugno”.

“L’unica nota positiva del cambiamento climatico in atto è quella di aver potuto ricevere i primi fiori un po’ in anticipo, in quanto anche i vivai, causa caldo, stanno producendo prima. Perché mai come negli ultimi due anni, ci troviamo a fare i conti con le conseguenze di mutamenti imprevedibili per chiunque. Basti pensare alla siccità del 2022, con la conseguente moria di buona parte dei fiori, sostituiti con piante più resistenti alla mancanza d’acqua e all’abbondanza di pioggia dell’anno successivo e di questi primi mesi del 2024. Nessuno poteva immaginare che le viole messe a dimora a ottobre sarebbero letteralmente annegate“.

L’amministrazione comunale ha quindi testato, in via sperimentale, una tipologia di fiore che, in quanto bulbo, è in grado di affrontare meglio situazioni particolari, i tulipani, da qualche settimana fioriti nella rotonda d’ingresso alla città e in alcune aiuole di Pineta, creando, con i loro colori, delle geometrie variopinte.

“Non vorrei – conclude Donà – che passasse il messaggio che questa amministrazione comunale non ha a cuore il verde e il decoro cittadino, perché non corrisponde alla verità. Piuttosto questa amministrazione comunale sta cercando di gestire al meglio gli effetti di un cambiamento climatico che si sta manifestando con tutta la sua imprevedibilità e purtroppo anche violenza”.