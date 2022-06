La donna si trovava in vacanza a Lignano con degli amici.

Una vacanza che si è trasformata in tragedia per una turista tedesca di 32 anni. La donna si trovava in villeggiatura in un appartamento di via Livenza a Lignano con alcuni amici quando questa mattina, è stata colta da un malore.

A dare l’allarme sono stati proprio i suoi amici e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarla, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.

