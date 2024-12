Mario Fratin gestiva un negozio di ortofrutta.

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Lignano nella tarda mattinata di ieri. Mario Fratin, 52 anni, storico commerciante della località friulana, è morto mentre si trovava a passeggio in via Lungolaguna Trento. Intorno alle 12.30, Fratin si è sentito male improvvisamente, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Fratin, originario di Castelfranco Veneto, viveva a Lignano dal 2000, città di cui si era innamorato al punto da trasferirvisi stabilmente. Con la sorella Nadia gestiva un apprezzato negozio di ortofrutta in via Udine, noto per la qualità dei prodotti e la gentilezza del servizio.

Una figura amata e stimata

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità.Fratin era anche un volto noto nel mondo del calcio locale. Appassionato arbitro fin dagli anni ’90, aveva intrapreso questa carriera nella sezione di Castelfranco Veneto, per poi unirsi alla sezione Basso Friuli, dove era stimato osservatore arbitrale.

Mario Fratin non era solo un commerciante e un arbitro, ma anche un cittadino attivo. Parte della lista civica Pensieri Liberi, il suo impegno in consiglio comunale si rifletteva nella dedizione alla sua città d’adozione. «Non sopportava chi parlava male di Lignano – ha affermato con commozione Manuel Vignando, capogruppo della lista –. Era un amico fidato, mancherà tantissimo a tutti noi».

Mario Fratin lascia la moglie Sonia, la mamma, la sorella Nadia e il fratello Giovanni. La data del funerale non è stata ancora fissata, ma l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.