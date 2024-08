Lignano, in un mese oltre 700 gli interventi di Pronto soccorso

Lignano, il bilancio dell’attività della Sogit Croce di San Giovanni press il Punto Blu di Lungomare Kechler.

In poco più di un mese di attività, a Lignano, sono state 760 le prestazioni di pronto intervento sanitario prestate dalla Sogit Croce di San Giovanni presso il Punto Blu al civico 22 del Lungomare Kechler, messo a disposizione dalla società Lignano Pineta.

Dotato di defibrillatore e collegato al servizio regionale di emergenza 118, il Punto Blu rappresenta un servizio a cui si rivolgono moltissimi turisti che necessitano di una prima assistenza medico sanitaria dalla misurazione della pressione alle scottature, dalle ferite da taglio alle contusioni, dalla puntura di insetti ai colpi di calore fino alla gestione di attacchi di panico e d’ansia.

“Interventi che talvolta si risolvono con l’accompagnamento dei turisti presso il Pronto Soccorso di Lignano Sabbiadoro o la Guardia Medica e in alcuni casi vedono il coinvolgimento anche del personale del 112 – spiega la presidente della Sogit di Lignano Sabbiadoro, Graziella Kainich -. L’assistenza sanitaria gratuita che offriamo incrementa poi l’attenzione verso comportamenti che guardino a una maggior tutela della salute per una migliore qualità della vita“.

Attività di primo soccorso che rende la spiaggia di Lignano Pineta, ma non solo, un luogo più sicuro, “consentendo interventi tempestivi nei confronti di persone in difficoltà fisica, psicologica ma anche economica – commenta il presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito -. Un servizio che riteniamo fondamentale per la tutela dei nostri ospiti, in termini di equità e integrazione socio sanitaria. Motivo per cui ogni anno siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con la Sogit di Lignano offrendo gratuitamente i locali utilizzati dal personale medico e infermieristico presso il Punto Blu di Lignano Pineta e di sostenere con una donazione annuale l’attività della Sogit Croce di San Giovanni”.