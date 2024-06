Alla mezza maratona Lignano-Bibione anche il re di Parigi

Domenica 30 giugno al via della Over Borders Half Marathon ci sarà anche il keniano Elisha Rotich, nel 2021 vincitore a Parigi

Di corsa con il re della maratona di Parigi. La Over Borders Half Marathon lancia il conto alla rovescia con un protagonista d’eccezione: domenica 30 giugno, al via dell’edizione inaugurale della mezza maratona che collegherà Lignano Sabbiadoro a Bibione, ci sarà anche il keniano Elisha Rotich, un fuoriclasse di livello internazionale.

È lui che si è proposto per la partecipazione alla Over Borders Half Marathon e gli organizzatori del Running Team Conegliano l’hanno naturalmente accolto a braccia aperte. Rotich è il vincitore dell’edizione 2021 della Maratona di Parigi, una delle più iconiche gare sulla distanza dei 42,195 chilometri.

Per il campione keniano un ricchissimo palmares

Il campione keniano l’ha conquistata in 2h04’21”, nono tempo al mondo nel 2021 e ancora oggi record della corsa all’ombra della Torre Eiffel. Il suo palmarés parla chiaro: Rotich, che nella mezza maratona ha un record di 1h00’42” stabilito a Lille nel 2019, ha corso sette volte in carriera in meno di 2h08’. Ha vinto la maratona di Eindhoven nel 2018, è giunto terzo ad Amsterdam e secondo a Seul nel 2019.

Ma i suoi piazzamenti nelle maratone internazionali si sprecano. E quest’anno, tornato al via della maratona parigina, è salito nuovamente sul podio, piazzandosi terzo in 2h06’54”. Un atleta di grande valore terrà dunque a battesimo la Over Borders Half Marathon che nei giorni scorsi ha raggiunto i 900 iscritti.

Tanti anche gli azzurri al via

Nella gara maschile, oltre a Rotich, saranno al via due azzurri, Yassine Rachik (Fiamme Oro) e Abdoullah Bamoussa (Gp Livenza Sacile), che nel loro curriculum hanno anche la partecipazione olimpica. Rachik – 1h02’12” di record personale sulla mezza maratona – è stato bronzo individuale e oro a squadre nella maratona degli Europei di Berlino del 2018. L’anno successivo ha corso la maratona di Londra in 2h08’05”, tempo che ancora oggi lo colloca tra i migliori dieci maratoneti italiani di sempre, e nel 2021 ha partecipato, sulla distanza regina, all’Olimpiade di Tokyo.

Bamoussa – 1h05’10” di miglior prestazione sulla distanza – ha gareggiato nei 3000 siepi all’Olimpiade di Rio 2016 e nello stesso anno è stato finalista agli Europei di Amsterdam.

Alla prova femminile parteciperà anche Sara Bottarelli (Free-Zone), azzurra della corsa in montagna, specialità in cui è salita per cinque volte sul podio tra Mondiali ed Europei, avendo come vertice gli ori a squadre conquistati nel 2016 nella rassegna iridata e in quella continentale. Il Friuli l’ha applaudita lo scorso novembre, quando vinse la mezza maratona di Palmanova portando il record personale (in gara di categoria A) a 1h12’26”.

Lignano-Bibione, un percorso da sogno

Si partirà alle 9.15 da Lignano Sabbiadoro, con start nei pressi dell’iconica Terrazza a Mare, e si arriverà in piazza Fontana a Bibione, correndo su un percorso di grande suggestione che offrirà, tra l’altro, splendide vedute sulla Laguna di Marano e l’attraversamento della pineta di Bibione.

Il passaggio tra Friuli e Veneto avverrà poco prima di metà gara, nel corso del nono chilometro, attraverso il ponte stradale di via Lignano. L’Over Borders Half Marathon congiungerà idealmente anche due fari: quello che, sulla punta più a est di Lignano Sabbiadoro, segnala l’ingresso nella Laguna di Marano e quello che svetta a Bibione nell’area di pregio naturalistico compresa tra la zona del Lido dei Pini e la foce del Tagliamento.

E proprio i due fari saranno raffigurati sulla medaglia che i finisher troveranno al traguardo. Altra curiosità: l’Over Borders Half Marathon cambierà ogni anno direzione di marcia. Dopo l’edizione inaugurale, da Lignano Sabbiadoro a Bibione, nel 2025 si partirà in Veneto e si arriverà in Friuli. Il regolamento della Over Borders Half Marathon, con tutti i dettagli organizzativi, è disponibile nel sito www.overbordershalfmarathon.it.