Tre mostre per ripercorrere la storia di Lignano.

Dall’inserzione pubblicitaria del 1908 che magnifica la “spiaggia marina pel morbido fondo e per dolcissimo declivio fra le più felici d’Italia”, alla cartolina promozionale del 1924, con la nuova Terrazza a Mare, luogo simbolo della città e poi l’articolo della Gazzetta di Venezia del 1931, dove si legge, “la sabbia è di colore splendido, brillante e s’estende soffice come una carezza, ingemmata e punteggiata di capanne e ombrelloni multicolori che sembrano immensi funghi sorti per incanto fuori dal loro ambiente sotto un bacio di sole”.

Sono alcuni dei testi e delle immagini promozionali che da oggi, sabato 17 giugno, saranno in mostra alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, nell’ambito dell’esposizione “Lignano 120 anni tra storia e sogno immagini, promozione e vacanze dal bianco e nero al blu e oro”, visitabile fino a tutto settembre, ogni giorno dalle 18 e 30 alle 23.

Attingendo da archivi privati, musei, fondi e collezioni, il materiale promozionale (locandine, articoli, fotografie) è stato selezionato e messo in sequenza, tratteggiando l’immagine della città turistica, così come elaborata nel corso del tempo.

Realizzata dall’amministrazione comunale, con il coordinamento della consigliera delegata alla cultura, Donatella Pasquin, la mostra è curata da dalle curatrici, Lara Gonzo e Ivana Battaglia, con la collaborazione grafica di Raffaele Scarpa e allestimenti a cura di Jacopo Rumignani e Vanessa Modafferi, in collaborazione con PromoturismoFVG, Li.sa.gest., la Cineteca del Friuli, il museo “Collezione Salce” di Treviso, la biblioteca “Vincenzo Joppi” di Udine, la Fondazione Museo Alberto Sordi di Roma, il Fondo Nando Toso, Fotocineclub-Lignano e la biblioteca comunale. Le collezioni sono di Pier Giorgio Dazzan, Loris Calcaterra, Michele Cupitò, Roberto Forster e del Gruppo teatrale “I Genitori Coraggiosi”.

I 120 anni di storia balneare a Lignano.

“In occasione del 120esimo anno di storia balneare della città di Lignano Sabbiadoro abbiamo pensato a una mostra che potesse raccontare l’evoluzione, sotto l’aspetto turistico, attraverso un percorso che ripropone l’immagine della città, così come trasmessa e rilanciata dal materiale promozionale – commenta Donatella Pasquin – in esposizione c’è il materiale promozionale dal 1903 a oggi, che intendiamo raccogliere in un libro celebrativo di questo 120esimo anniversario, proprio per recuperare e dare valore a un patrimonio importante, nella speranza che possa agire da stimolo per nuove ricerche e nuove acquisizioni future”.

Le altre due mostre.

In contemporanea alla mostra della Terrazza a Mare, altri due diversi percorsi espositivi raccontano, in gran parte per immagini, l’epopea della vacanza e lo sviluppo della città.

Al parco Hemingway (fino al 30 settembre) un percorso a cielo aperto illustra per immagini la storia di Lignano Sabbiadoro, dal 1903 ai giorni nostri, passando dalla nascita del Comune autonomo nel 1959.

Le sale della biblioteca comunale ospitano, fino al primo luglio, una selezione di immagini di cartoline postali illustrate dai primi del ’900 agli anni ’80, preziosa testimonianza della storia e dello sviluppo urbanistico e di costume della città.