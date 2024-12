Dal Presepe di Sabbia al Villaggio del Gusto: inaugurato il Natale d’A…Mare di Lignano

L’inaugurazione del Natale d’A…Mare di Lignano.

Con l’inaugurazione ufficiale di questo pomeriggio ha preso ufficialmente il via “Natale d’A…Mare”, la programmazione proposta per le settimane dell’Avvento e i giorni delle festività di dicembre e gennaio dal Comune di Lignano Sabbiadoro, in collaborazione con Li.Sa.Gest. e le associazioni locali. Una calda atmosfera di luci e decorazioni e una serie di eventi e occasioni di intrattenimento davvero variegata e per tutti i gusti, proposte ai tanti visitatori che fino al prossimo 6 gennaio sceglieranno la località per una gita o una breve vacanza.

“Piazza Fontana, via Tolmezzo, Parco San Giovanni Bosco e quest’anno Pineta, sono il cuore pulsante del Natale a Lignano, dedicato proprio come il Presepe di Sabbia, ai gusti della trazione e alle prelibatezze che tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia produce abilmente – ha commentato il sindaco, Laura Giorgi a margine dell’inaugurazione – nella località i numeri delle presenze in questo periodo dell’anno sono in aumento, tanto che alcuni alberghi hanno deciso di aprire per tutto il mese di dicembre e inizio gennaio”.

Gli eventi e le installazioni per il Natale a Lignano.

Quanto al programma, in Piazza Fontana è presente la più grande pista circolare di ghiaccio di tutto il nord est dove sarà possibile pattinare girando attorno al maestoso albero di Natale, che assieme alle luminarie e alla musica natalizia garantiranno una totale immersione nella magica atmosfera del Natale.



Tra Via Tolmezzo e Parco San Giovanni Bosco torna il Villaggio del Gusto, quest’anno in una nuova location. Una lunga fila di casette in legno addobbate dove poter fare gli acquisti natalizi, degustare delizie culinarie o semplicemente sorseggiare un vin brulè o una cioccolata calda.



In Parco San Giovanni Bosco ad aspettare i visitatori più piccoli ci sarà il Villaggio di Babbo Natale con tante attrazioni e divertimento per tutta la famiglia e la possibilità di consegnare la letterina direttamente a Babbo Natale.



All’altezza dell’Ufficio 6 di Sabbiadoro è stata allestita la 21esima edizione del Presepe di Sabbia, quest’anno dedicato al cibo e al dono, alle tradizioni della cucina, dell’arte e alla spiritualità tra Tagliamento e Isonzo.

Per questa edizione Natale d’A…Mare coinvolgerà anche Pineta con l’allestimento in Piazza del Sole di un villaggio natalizio davvero speciale con espositori commerciali, decorazioni, attrazioni per i piccoli e la riproduzione di una Natività di sabbia e la sfilata dei Krampus, per la prima volta presenti nella località, in programma sabato 21 dicembre, a cura dell’associazione Pro Loco Enjoy Lignano.

Immancabile poi la notte di Capodanno in Piazza Fontana, con la musica di Radio Company e il concerto del primo giorno del 2025 con protagonista Cristina D’Avena.