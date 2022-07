Patenti ritirate e auto sequestrate durante i controlli a Lignano.

Continuano i controlli sulle strade del Friuli per la prevenzione e di contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nella nottata di oggi 31 luglio 2022, gli agenti della polizia hanno svolto una mirata attività di controllo a Lignano Sabbiadoro (UD) e lungo la Strada Regionale 354. Sono stati controllati 70 veicoli e i rispettivi conducenti sono stati oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostante alcoliche, 5 dei quali sono risultati essere positivi alle prove etilometriche.

In particolare sono state contestate due violazioni per il tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro, con i contestuali ritiri delle patenti dei conducenti e il sequestro dei due veicoli. Inoltre tre sono state le violazioni per guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

In totale sono stati decurtati in totale 90 punti sulle patenti di guida, considerando anche che quattro dei conducenti sanzionati per la guida in stato di ebbrezza sono risultati neopatentati. Sono state infine elevate altre due sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada. I controlli saranno svolti anche nel corso del prossimo fine settimana.