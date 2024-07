Dal 9 luglio a Lignano Pineta torna l’iniziativa Luna in Piazza con l’astrofilo friulano Mauro Gasparotto

Dopo il successo registrato nel mese di giugno, dal 9 al 23 luglio, a Lignano Pineta sarà possibile ammirare nuovamente le meraviglie del cosmo grazie alla presenza dell’astrofilo friulano Mauro Gasparotto, più noto come ‘Lo Stelliere’.

Nelle serate limpide, dalle 19 e fino all’una di notte circa, la piazzetta antistante la fontana alla fine del treno di Pineta alternata a piazza Marcello D’Olivo, sempre a Pineta, ospiteranno un potente telescopio a specchi dobsoniano, di 30 centimetri di diametro, che consente di ammirare da vicino i pianeti che ci circondano.

Sarà sufficiente mettersi in fila per osservare nel dettaglio la luna con i suoi crateri, mari e catene montuose, Saturno e i suoi splendidi anelli e Giove, il pianeta più grande, unitamente alla danza dei suoi quattro satelliti galileiani, proprio come li aveva osservati Galileo Galilei più di 415 anni fa attraverso il suo cannocchiale.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’astrofilo Mauro Gasparotto di posizionare il telescopio a Lignano Pineta per offrire ai turisti e cittadini, ma soprattutto ai bambini in passeggiata, un momento magico, un viaggio tra le stelle come se fossero a bordo di una navicella spaziale”, ha commentato il presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito.

“Un’opportunità che si replicherà poi nelle serate di agosto e settembre per ammirare uno spettacolo stupefacente della natura fatto di pianeti, costellazioni simili a figure mitologiche, di meteore e oggi anche di satelliti artificiali che lanciano bagliori”.