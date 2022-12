In pochi giorni il presepe di sabbia di Lignano fa il pieno di visitatori

Il presepe di sabbia di Lignano si conferma un grande successo.

Con all’attivo già oltre 12mila visitatori in pochi giorni dall’inaugurazione dell’8 dicembre, il presepe di sabbia di Lignano è tra le attrazioni più apprezzate in Friuli Venezia Giulia nel periodo natalizio.

Quest’anno gli artisti dell’Accademia della sabbia hanno affiancato alla tradizionale maestria nuove tecniche, creando figure che cercano la tridimensionalità e animano i personaggi di una straordinaria storia che affonda nelle radici del Friuli – ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini – . Colpiscono l’espressività dei volti, il movimento delle rappresentazioni e i dettagli curati in ogni minimo particolare: siamo particolarmente soddisfatti che anche i turisti stranieri, austriaci in particolar modo, apprezzino questa offerta centrale del Natale d’A…mare lignanese, un altro investimento affinché la località balneare viva a 360 gradi la sua potenzialità attrattiva”.

Bini, accompagnato dalla sindaco Laura Giorgi e dalla Giunta comunale, ha visitato il Presepe che quest’anno ha potuto contare su un’importante collaborazione con la Fondazione della basilica di Aquileia, della Scuola Mosaicisti e del Comune di Spilimbergo.

Il tema affrontato – ha spiegato la direttrice artistica Lara Gonzo assieme al presidente dell’associazione organizzatrice “Dome aghe e savalon” Mario Montrone – è “Tessere d’infinito: storie e leggende del primo Cristianesimo Aquileiese” che si ispira ai mosaici senza tempo della Basilica di Aquileia e affronta le origini del Cristianesimo nei territori dell’aquileiese e dell’alto Adriatico. Un Cristianesimo che, giunto dal bacino orientale del mar Mediterraneo carico di differenti apporti teologici, è stato rielaborato nel seno della grande e cosmopolita Aquileia, per poi raggiungere, quasi per gemmazione, l’intera terra friulana.

L’allestimento interno, rinnovato nelle sue componenti tecnologiche, è stato messo a punto per esaltare la plasticità delle opere scultoree frutto, quest’anno, di un lungo lavoro progettuale curato oltre che da Lara Gonzo anche da Mario Vittadello. Il presepe, organizzato dall’Associazione “Dome Aghe e Savalon d’Aur” con il sostegno della Regione, della Città di Lignano, in collaborazione con Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni e il contributo delle associazioni lignanesi, è visitabile fino al 5 febbraio.