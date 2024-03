Il Pride Fvg sbarca a Lignano: la manifestazione il 31 agosto

Sarà Lignano Sabbiadoro a ospitare il Pride Fvg del 2024, in programma il prossimo 31 agosto. L’annuncio è stato dato dall’organizzazione a Pordenone, sede dell’edizione 2023 della manifestazione che promuove l’uguaglianza e la diversità.

Il Pride Fvg si propone di ribadire la necessità di continuare la lotta per i diritti della comunità Lgbtq+. La scelta di tenere la manifestazione annualmente, invece che ogni due anni come in passato, risponde alla crescente importanza di difendere e rafforzare questi diritti, soprattutto in un periodo in cui la comunità LGBTQ+ continua ad essere oggetto di discriminazioni e violenze verbali.

Alice Chiaruttini, presidente di Fvg Pride, ha sottolineato l’urgenza di questo evento: “I diritti della comunità queer sono sotto attacco, anche in questa regione veniamo aggredite e aggrediti verbalmente. Per questo la manifestazione, in passato biennale, si tiene a un anno di distanza”.