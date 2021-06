Inaugurato il Punto di primo soccorso a Lignano.

Inaugurato oggi il Punto di primo soccorso di Lignano Sabbiadoro, che

assicurerà agli ospiti della località turistica la certezza di disporre di servizi adeguati per la tutela della salute, ancorché in una fase di ripartenza dalla pandemia.



“Un risultato non banale ma fortemente voluto – ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi – quello di rispettare anche a Lignano le scadenze che ci eravamo dati, perché la gestione del sistema della salute deve fare i conti con una situazione complessa generata dalla

pandemia”.

I servizi di Lignano.

A Lignano Sabbiadoro si è già provveduto anche a risolvere il problema della guardia medica, autorizzato un punto tamponi aperto su iniziativa del Comune, ampliate le sedute vaccinali a Latisana e un nuovo hub per i vaccini anche a Lignano per il 22 e 23 giugno che consentirà nuove dosi ad altre 1000 persone.

Uno sforzo importante, che però non si ferma a Lignano. La campagna vaccinale sarà avviata anche a Grado, e sempre con un occhio di riguardo alle realtà turistiche, a Tarvisio con soluzioni mirate anche ad altre località della montagna friulana. Alla scorsa notte, in Friuli Venezia Giulia sono state raggiunti i 607 mila vaccinati con la prima dose, posizionandosi tra le prime regioni in Italia ad avere superato il 50 per cento dei vaccinati tra la popolazione residente.

(Visited 95 times, 95 visits today)