L’incidente a Lignano Pineta.

Investito in prossimità della chiesa di Lignano Pineta. Sì hanno ancora poche informazioni sull’incidente avvenuto, poco prima delle 15, nella nota località balneare. Un ragazzino di 13 anni è stato investito da un’auto, in prossimità delle strisce. Fortunatamente non è grave.

Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale a Udine, dove gli è stata diagnosticata una frattura alla gamba. L’automobilista si è formato per prestare i primi soccorsi. Dei rilievi si stanno occupando attualmente gli agenti della polizia locale.

