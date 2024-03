Riapre l’osteria Scarpa.

L‘osteria Scarpa, una delle più blasonate di Lignano Sabbiadoro, riaprirà le porte ai numerosi clienti affezionati e lo farà con una nuova gestione. Da venerdì 22 marzo infatti, giorno in cui è prevista l’ inaugurazione e dopo uno stop durato poco più di due mesi, al timone del locale ci sarà Giuseppe Iozzino, 50 anni, chef con una trentennale esperienza e già collaboratore per cinque anni della precedente gestione.

“È la mia prima esperienza come titolare, sono molto entusiasta, ma al contempo anche davvero tanto, tanto emozionato” confida Giuseppe, che non fa mistero della delicatezza e della vena artistica grazie alla quale compone e immortala parecchi dei suoi piatti, postandoli sui social. “Il mio obiettivo è quello di mantenere la storicità e la tradizione che questo locale porta con sé da decenni – spiega Iozzino- motivo per il quale continueranno ad essere indubbiamente presenti tutti i piatti a base di pesce, rigorosamente fresco, ma al contempo non mancherà un evergreen della tradizione locale e soprattutto di questo posto, ovvero il muset, accompagnato da vini locali selezionati con cura”.

Una realtà in grado di riflettere alla perfezione un punto ben saldo del territorio, composta da una sala interna dalla capienza di una sessantina di posti a sedere e, adiacente, dall’ enoteca, meglio definita come cicchetteria, di altrettanti venti posti e della quale si occuperà la figlia Isabelle, 20 anni. “Sono fiero del fatto che mia figlia abbia voluto affiancarmi in questo percorso, è importante sapere di avere a fianco delle persone di fiducia, proprio come i collaboratori, che stimo sia per la loro professionalità, sia per l’empatia con la quale si rapportano alla clientela “. Una ripartenza che ha tutte le carte in regola per proseguire nel migliore dei modi un percorso già ben spianato, un team vincente pronto a regalare grandi emozioni anche alle papille gustative più esigenti. Il locale sarà aperto con doppio servizio, pranzo e cena.