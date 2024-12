Annunciata la nuova App mobile dedicata al turismo e alla promozione di Lignano Sabbiadoro: “Progetto ambizioso”.

Una App mobile per il turismo di Lignano Sabbiadoro: ad annunciarlo l’assessore all’innovazione Alessio Codromaz, che ha parlato di “un progetto ambizioso, avviato dall’amministrazione comunale coniugando tecnologia, territorio e sostenibilità, attraverso una piattaforma creata con l’obiettivo di valorizzare le bellezze locali e offrire ai cittadini e ai turisti della località un’esperienza unica e personalizzata sul territorio”.

“E’ un’App sviluppata grazie alla collaborazione con esperti del settore digitale e conoscitori del territorio – spiega Codromaz – un vero e proprio compagno di viaggio interattivo che andrà ulteriormente implementato il prossimo anno. Contiene percorsi pedonali e cicloturistici per valorizzare ed esplorare il nostro Comune. Ogni percorso è corredato da mappe dettagliate, tempi di percorrenza, e descrizioni delle principali attrazioni lungo il tragitto”.

Non solo itinerari: la piattaforma include una sezione dedicata ai punti di interesse sia dal punto di vista esperienziale e ludico che dal punto di vista paesaggistico, con i luoghi e gli scorci che caratterizzano Lignano.

“Sarà implementata via via di contenuti”.

“L’applicazione è stata appena creata e via via verrà implementata di contenuti, ma già con l’avvio della prossima stagione turistica avremo modo di evidenziare un calendario di eventi integrato – anticipa l’esponente di Giunta – a portata di un touch sulla web App mobile sarà possibile trovare concerti, eventi culturali, mostre e attività per le famiglie. Tutto sarà facilmente consultabile e aggiornato in tempo reale. In questo modo, nessuno perderà l’occasione di partecipare alle iniziative che rendono il nostro Comune un luogo vivo e dinamico”.

“Oltre a promuovere il turismo, questa App rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, informando sulla presenza di percorsi pedonali e cicloturistici e incoraggiandone l’uso, riducendo l’impatto ambientale, migliorando la qualità della vita e creando un legame autentico tra visitatori e territorio”.