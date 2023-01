Lo spettacolo del falò di Lignano: il fumo va verso i monti

Il Falò di Lignano.

Lo spettacolo regalato dal falò epifanico di Lignano Sabbiadoro nella serata di giovedì 5 gennaio ha incantato migliaia di persone. Come da tradizione, ogni anno, in occasione di questo evento, si è guardato con attenzione alla direzione che ha preso il fumo. Un responso non del tutto positivo, dato che il fumo pare si direzioni verso occidente.

“Se il fum al va a soreli a Mont, cjape il sac e va pal Mont, se il fum al va a soreli jevat, cjape il sac e va al marcjat “, che letteralmente sta a significare “Se il fumo va ad occidente o verso i monti, emigra, mentre se il fumo va ad oriente, ti puoi recare al mercato a vendere il raccolto”. Una credenza popolare che, tuttavia, non ha smorzato l’enfasi e lo spirito conviviale e che ha visto i presenti accompagnare lo spettacolo con la tradizionale “pinsa e vin brulé”.

Il video.