Auto contro un camion dei rifiuti: un ferito in ospedale

L’incidente questa mattina a Monfalcone.

Un uomo è stato soccorso questa mattina per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 6 e 30 in viale San Marco a Monfalcone.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine attivate dagli infermieri della sala operativa della Sores, che hanno attivato puntualmente anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza, si sono scontrati una vettura e un mezzo per il trasporto dell’immondizia.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Monfalcone che ha preso in carico l’unica persona rimasta ferita nello scontro, il conducente della vettura, poi condotto all’ospedale di San Polo di Monfalcone con l’ambulanza, in codice verde.