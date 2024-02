Chiude la storica fioreria di Lignano.

Dopo trent’anni di onorata carriera e altrettanti sacrifici, gioie, soddisfazioni e tanto, tantissimo affetto da parte dei clienti, la storica Fioreria City di Lignano Sabbiadoro ha abbassato le saracinesche. Lo scorso 31 dicembre infatti, Maria Lucia Cargiolli Borin, 54 anni, figlia d’arte da genitori commercianti, ha salutato con grande emozione tutta la clientela, che per lei ha rappresentato una grande famiglia, decidendo così di dedicare più tempo a sé stessa.

“Iniziai a lavorare giovanissima, avevo solo dodici anni quando muovevo i primi passi nel mondo del commercio a fianco di mamma Ines, mancata lo scorso anno e alla quale devo tutto” confida Maria Lucia. Era infatti l’8 maggio del 1994, giorno in cui si festeggiano le mamme, quando una giovane imprenditrice allora ventiquattrenne si fece largo tra i commercianti e costruì quello che negli anni sarebbe diventato un punto saldo di riferimento del nostro territorio.

“L’apertura del mio negozio rappresentava la realizzazione sia di quello che era il mio sogno, sia della volontà di mia mamma, ci teneva davvero tanto e la felicità le si leggeva in volto” racconta Maria Lucia, che tiene a precisare “a quei tempi ci fu un ottimo incentivo del Governo di allora presieduto da Silvio Berlusconi, per i giovani imprenditori che si affacciavano per la prima volta al lavoro autonomo. Per i primi due anni di attività infatti, eravamo esenti dalle tasse e questo sono sicura abbia aiutato moltissimo il proliferare di allora di diverse attività commerciali”.

Più che un negozio, un “porto di mare”, come ama definirlo l’imprenditrice, dove non esistevano clienti, ma un luogo nel quale ognuno si sentiva a casa propria, dove il calore di un abbraccio e l’affetto di una buona parola non sono mai mancati. Una donna speciale, una grande imprenditrice dalla spiccata umanità: per questo Maria Lucia è entrata nel cuore di tutti i lignanesi, una realtà nella quale è nata e cresciuta e dalla quale non ha intenzione di separarsi; un rapporto viscerale con la città balneare, che le ha regalato enormi soddisfazioni.

“Devo ammettere che non è stato facile prendere questa decisione, soprattutto perché – tengo a sottolineare – la mia attività procedeva a gonfie vele; non nascondo però che, dopo tutti questi anni nei quali mai mi sono concessa anche solo qualche giorno di riposo, ho sentito impellente l’esigenza di staccare la spina e prendermi cura di me stessa”, racconta Maria Lucia, che ha sempre lavorato in totale autonomia nei suoi magici 70 mq colorati e profumati, destreggiandosi tra acquisti, composizioni decorazioni e servizi per cerimonie varie.

“Quest’ anno finalmente potrò godermi anch’io il nostro territorio, andare al mare, fare anche qualche gita fuori porta – conclude Maria Lucia – lavorerò comunque durante la stagione, ma cambierò totalmente tipologia di impiego, in modo da sentirmi un pochino più libera, anche se mi mancheranno, anzi, mi mancano già tutte le persone che ero abituata a vedere quotidianamente”.

In ultima battuta, un concetto importante che Maria Lucia tiene a sottolineare: “Voglio ringraziare davvero tutti i miei clienti, sono stati il motore che mi ha permesso di andare avanti per tutto questo tempo, l’affetto e il bene che vorrò sempre a tutti loro è e sarà sempre infinito“.