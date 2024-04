I Subsonica in concerto a Lignano, unica tappa in regione

Concerto dei Subsonica a Lignano quest’estate.

A pochi giorni dalla conclusione della tournée che li ha visti infiammare i palazzetti italiani, la band annuncia oggi le date de “La Bolla Tour”, che segna il ritorno sui palchi delle principali rassegne estive: l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia è fissato per sabato 3 agosto 2024 (inizio ore 21:00) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, nell’ambito di “Nottinarena”, la rassegna organizzata da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG.

“Siamo una band che ha visto il mondo cambiare radicalmente più volte, ma che ha mantenuto la percezione di ciò che non cambierà mai. Per esempio, il concerto, vissuto come momento di fortissima connessione tra di noi e tra noi e il resto delle persone che, seguendoci, scelgono di fare parte di una storia che continua a essere scritta su ogni palco, ad ogni singolo e irripetibile concerto”. È il manifesto della band, una delle più amate e longeve della scena musicale italiane che fanno ballare migliaia di persone lungo lo Stivale dal 1996.

La storia dei Subsonica sta continuando ed è entrata nella “Realtà Aumentata”, il titolo del nuovo album uscito il 12 gennaio che ha assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi nuovi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visione cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente. La band ha onorato il traguardo della decima pubblicazione con questo nuovo album manifesto che racconta il presente, toccando temi attuali attraversi diversi livelli di lettura, in un universo musicale vario e sorprendente, ma con lo stile inconfondibile che caratterizza il gruppo dal 1996.

La serie di concerti appena conclusasi ha trasportato pubblico e band in una realtà aumentata fatta di complessità, di elementi tecnici e dati, ma senza perdere il contatto con la realtà quotidiana e la dimensione umana, quella più istintiva messa in luce dalle voci trascinando tutti in un’esperienza collettiva, tra le canzoni nuove e soprattutto le canzoni storiche, cantando e ballando tutti assieme dall’inizio alla fine.

I biglietti per il concerto dei Subsonica a Lignano.

I biglietti per il concerto sono già in vendita online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati. Prezzi dei biglietti: posto unico € 38,00 + dp.