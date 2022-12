Addio a Tilla Paron, con il marito fondò i supermercati Ridolfo

Oggi i funerali di Tilla Paron.

Non solo la comunità lignanese, ma anche molti altri cittadini si riuniranno questo pomeriggio alle 15 presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Lignano Sabbiadoro, per dare l’ultimo saluto a Tranquilla Paron, da tutti conosciuta come ‘Tilla’.

La donna ha rappresentato negli anni un vero e proprio punto saldo per quanto riguarda l’imprenditoria nel settore alimentare. Era il 1953 infatti quando, assieme al marito Pietro, diede vita all’ancora rinomato ‘Alimentari Ridolfo’, di Via Udine a Lignano Sabbiadoro. Attività che ancora oggi viene portata avanti dai tre figli, Giancarlo, Paolo e Maria Antonietta.

“Una grande donna, che ha saputo assieme al marito creare un punto di riferimento in quanto ad eccellenza e cordialità” commentano alcuni clienti affezionati. La donna è scomparsa nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre all’età di 90 anni.