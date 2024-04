A Lignano Sabbiadoro torna il torneo internazionale di scacchi

Il torneo di scacchi a Lignano Sabbiadoro.

Mare e scacchi: il binomio perfetto – che si ispira al motto “Crea la tua strategia respirando la stessa aria che ispirò il genio di Ernest Hemingway!” – si rinnova per il nono anno a Lignano Sabbiadoro. E che a conferma della sua internazionalità, attira giocatori da tutto il mondo: quest’anno sono pervenute iscrizioni da India, Ungheria, Svizzera, Serbia, Croazia e anche dall’Ucraina (oltre che, naturalmente, da tutta Italia).

E’ infatti aperta davvero a tutti la partecipazione al IX Festival Internazionale di Scacchi International Chess Festival “Sabbiadoro” 2024 in programma dal 14 al 20 aprile, ormai un atteso appuntamento fisso dell’annata lignanese, che offre la possibilità a bambini, adulti, residenti e turisti di partecipare, godendo il clima di Lignano Sabbiadoro unendo il relax al divertimento.

La location, come hanno spiegato gli organizzatori – è stata studiata infatti nei minimi dettagli proprio per offrire un ventaglio di soluzioni adatte a famiglie, gruppi di amici e delegazioni di Club scacchistici. La sede degli incontri è inoltre indicata per chi volesse anticipare le vacanze estive concedendosi una pausa in totale relax tra spiaggia e mare unita a un torneo sportivo suddiviso in fasce, così da consentire un’omogeneità di forze in campo.

La manifestazione è stata presentata ieri a Udine presso la sala Kugy della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal Presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini alla presenza del delegato Coni di Udine, Enzo de Denaro. Portando i saluti del Presidente del Coni regionale, Giorgio Brandolin che si è complimentato con gli organizzatori per la qualità dell’evento, de Denaro ha sottolineato i particolari valori – quali concentrazione, fairplay ed etica – espressi dalla disciplina degli scacchi, valori – ha affermato – che sono propri di tutti gli sport e ha concluso formulando i migliori auguri di buona riuscita al Torneo.

Le novità.

Chess tournament tables with chess timers and blank note papers

Quest’anno, il Torneo presenta una novità: la nuova e suggestiva sede sarà rappresentata infatti dall’Hotel Columbus con il quale sono state attivate delle speciali convenzioni per i partecipanti.

“Ospitato nella suggestiva cornice di Lignano Sabbiadoro, il nostro ormai tradizionale Festival – ha dichiarato nel corso della conferenza stampa il Presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini – è un contenitore di più tornei (per esperti e dilettanti) suddivisi per fasce per creare un’omogeneità di forze in campo che si svilupperanno in 9 turni di gioco con un doppio turno per i Master e per le categorie Challenge e Amateur, con un turno al giorno in programma a metà pomeriggio per permettere ai concorrenti il massimo del relax e la possibilità di recarsi in spiaggia.

“La capiente e suggestiva struttura dotata di tutti i comfort – ha aggiunto Varini – si dimostra la sede ideale per ospitare le postazioni di gioco”.

La principale caratteristica di questo torneo è che vuole essere sì una manifestazione scacchistica, ma anche e soprattutto configurarsi come una vacanza-relax sul mare nel periodo primaverile. Sono previste pertanto convenzioni alberghiere con particolari agevolazioni per i partecipanti.

Promosso dall’Accademia di Scacchi Trieste, il nono “Festival Internazionale di Scacchi “Sabbiadoro” – International Chess Festival Sabbiadoro” 2024 per la qualità dell’offerta e la presenza di campioni rappresenta l’evento più atteso della primavera scacchistica del Litorale del Nord Italia.