Costruiscono un motoscafo in garage e salgono sul podio del Touring Cup, la gioia di due friulani

Per loro un terzo e un quarto posto al Touring Cup.

Una fantastica quanto inaspettata avventura quella vissuta da una coppia di grandi amici nonché vicini di casa di Majano, che hanno costruito homemade un motoscafo, modificando e restaurandone le caratteristiche di quello di cui già disponevano, per partecipare ad una delle più prestigiose gare inerenti gli sport motoristici d’acqua.

Loro sono Andrea Bertino, 38 anni metalmeccanico e Simone Degano, 43 operaio presso la Snaidero e loro pluriennale amicizia, rafforzata anche dalla comune passione per la motonautica, è sfociata in un’ esperienza ricca di adrenalina e di soddisfazioni. Dopo aver costruito il loro ‘gioiellino’ ed averlo messo a norma per poter partecipare al Touring Cup sul lago di Como, che si è svolto sabato 14 e domenica 15 ottobre, Andrea e Simone, con lo spirito puramente goliardico, hanno deciso che avrebbero potuto rendere più competitiva la loro passione.

“Una decina di anni fa circa, Simone, il mio amico e vicino di casa, ha acquistato un motoscafo con il solo scopo di trascorrere qualche weekend a Lignano” racconta Andrea. “La voglia di trasformare una semplice ma forte passione in un vera e propria competizione, è nata una sera per caso, quando ci siamo cimentati nella realizzazione di un motoscafo creato appositamente per le gare – spiega Andrea- abbiamo infatti reperito i vari componenti anche tramite il web, addirittura qualche pezzo è arrivato dall’ America”.

Nonostante l’impegno e l’entusiasmo, di certo la consolidata coppia di amici non si aspettava di certo di raggiungere dei risultati così soddisfacenti .”Siamo ancora increduli e più che soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto” continua Andrea. E la soddisfazione ha ben motivo di fare da regina nel loro stato d’animo. Andrea e Simone infatti si sono classificati al terzo posto nella gara del sabato e al quarto posto nella gara della domenica. Niente male per due neofiti in quanto a gare motoristiche, che, dopo questa soddisfazione, pare non vogliano mollare la presa “Stiamo già valutando di iscriverci al prossimo campionato del prossimo anno” conclude Andrea, con un entusiasmo più che giustificato.