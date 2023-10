Dopo l’incidente a Majano, l’alcoltest.

E’ uscito di strada autonomamente, a Majano, lungo via Divisione Julia, ma dopo l’incidente è stato sottoposto ad alcoltest e così ha dovuto dire addio alla patente.

Protagonista, un ragazzo di 29 anni, la cui auto si è cappottata ieri attorno alle 18.45. Il giovane, per fortuna, non si è ferito in maniera grave tanto che non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele e i carabinieri; il giovane ha fatto l’etilometro e il risultato è stato positivo: 1,97 grammi al litro di alcol su un limite di 0,5. Gli è stata così ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Il 29enne è stato anche segnalato per guida in stato d’ebbrezza.