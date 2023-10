Liti e controlli in Borgo Stazione: 5 persone nei guai

I controlli della polizia in Borgo Stazione.

La Polizia di Stato di Udine nel pomeriggio di ieri, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio nella zona dell’autostazione, a cura degli agenti delle Volanti della Questura hanno identificato in via Leopardi un cittadino pakistano gravato da precedente espulsione.

Lo stesso è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per inottemperanza dell’ordine di allontanamento e condotto al CPR (centro per rimpatri) di Gradisca d’Isonzo per il successivo rimpatrio. Con lui veniva identificato un connazionale, che veniva sanzionato per ubriachezza con allontanamento dalla zona per 48 ore.

Due invece i “Dacur”, (il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane) notificati rispettivamente ad un cittadino bengalese, più volte sanzionato per ubriachezza nella zona dell’autostazione, e ad un cittadino afghano, responsabile in passato anche di reati inerenti agli stupefacenti e di una rapina, per 6 e 10 mesi dall’area in questione e vie limitrofe. Il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Udine, inoltre, ha emesso nel weekend altri quattro analoghi provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, al momento in corso di notifica.

Da ultimo un equipaggio, intervenuto per una lite tra due persone in via Leopardi, ha deferito all’Autorità giudiziaria un cittadino italiano coinvolto per oltraggio a pubblico ufficiale.