Addio a Vittorio Paludetti, con le sue opere in legno rendeva magica Valbruna

Vittorio Paludetti è scomparso a 86 anni.

La comunità di Valbruna piange la scomparsa di Vittorio Paludetti. Scomparso all’età di 86 anni ha lasciato un segno indelebile nella vita quotidiana del paese con le sue opere in legno che si possono trovare all’esterno di moltissime case.

Originario di Udine, Vittorio ha trascorso gran parte della sua vita lavorativa come direttore di aziende tessili in varie località d’Italia. Tuttavia, una volta raggiunta la pensione, ha fatto ritorno a Valbruna, la casa delle vacanze della sua famiglia. Qui, ha abbracciato una vita tranquilla e immersa nella natura, tra passeggiate e ammirando la bellezza del paesaggio.

Tantissime le sue opere a Valbruna che decorano le pareti esterne delle case e i giardini, dando vita al paesaggio con orsi, cervi e altri animali scolpiti con maestria. La sua arte era apprezzata anche dai turisti, che portavano a casa le sue creazioni come ricordo delle loro visite a Valbruna. Ma Vittorio non era solo un artista del legno, era anche un uomo dal cuore generoso. Vittorio donava le sue opere gratuitamente, motivo per il quale era molto amato da tutta la comunità.

Il funerale di Vittorio Paludetti si terrà sabato 16 dicembre alle ore 11 nella chiesa di Valbruna. La sua memoria vivrà non solo nelle sue opere d’arte disseminate per il paese ma anche nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere un uomo che ha reso il mondo un po’ più bello con il suo talento e la sua generosità.