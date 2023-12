Grande successo per l’Advent Pur.

Nonostante la penuria di neve e il maltempo del primo giorno, l'”Advent Pur” si conferma la scelta vincente del Comune di Malborghetto-Valbruna che per il quarto anno ha deciso di proporre il suggestivo sentiero a lume di candela come accompagnamento al Natale.

Confermato anche quest’anno il trend positivo di visitatori che hanno superato quota dodicimila paganti, a cui vanno aggiunti i residenti e i tanti bambini al di sotto dei sei anni entrati gratuitamente. Tra le tante scommesse vinte la biglietteria on line e l’idea di allestire il villaggio dell’Avvento presso il KinderAlm.

Che la voglia di vivere il Natale “come una volta”, magari emozionandosi anche solo per qualche ora, sia in continua crescita è stata confermata anche quest’anno. I cuori di oltre dodicimila visitatori paganti sono stati riscaldati dalle genuine atmosfere natalizie offerte da “Advent Pur”, organizzato dal Comune di Malborghetto-Valbruna in collaborazione con la Pro Loco “Il Tiglio Valcanale” e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale.

Tantissimi anche i bambini che si sono ritrovati festanti a scoprire le tradizioni locali e le usanze del passato. Come detto apprezzatissimo il nuovo villaggio dell’Avvento, punto conclusivo del percorso, dove i visitatori – rimasti a bocca aperta – hanno potuto trovare la vera essenza del Natale ascoltando il suono dei corni alpini sotto il maestoso albero illuminato, ammirando il lavoro di esperti artigiani, partecipando alle letture delle fiabe all’interno delle casette in legno oppure osservando alcune pecore magari assaporando un buon the o un vin brulé.

“Possiamo dire che è andata molto bene – è il commento di Igor Longhini, assessore al turismo e alla cultura – con i numeri che sono aumentati in maniera importante. Abbiamo avuto qualche piccola difficoltà all’inizio ma poi siamo riusciti a tarare il sistema sugli accessi che sono stati in continuo aumento”.

Costante anche l’apprezzamento da parte dei visitatori: “Abbiamo ricevuto moltissimi complimenti da parte degli ospiti entusiasti di poter vivere un’esperienza così magica in un contesto spettacolare. Le grandi scommesse legate ai biglietti on line e al nuovo villaggio dell’Avvento sono state ampiamente vinte. Le prime ci hanno permesso di snellire le code che si formavano gli altri anni, la seconda è stata una chicca apprezzata da tutti. Oggettivamente il valore aggiunto che ha fatto la differenza rispetto lo scorso anno”.

Molto soddisfatto anche Boris Preschern, sindaco di Malborghetto-Valbruna. “Ancora una volta la proposta si è rivelata di grande gradimento e questo ci fa piacere perché questa manifestazione continua a dimostrare quella che è l’anima del nostro territorio: proporre iniziative culturali che nel contempo hanno grande valenza turistica specialmente in un periodo, quello prima di Natale, che è tradizionalmente di bassa stagione”.

Le novità per il prossimo anno.

Il bilancio dell’edizione è stato anche occasione per annunciare alcune novità per il prossimo anno, una su tutte quella di ricreare il giro originario. “Non sarà facile, ma l’idea è quella di chiudere nuovamente l’anello. Ovviamente il KinderAlm non sarà abbandonato, ma da punto di arrivo si trasformerà in una fondamentale tappa all’interno di Advent Pur”.

Le iniziative proseguono.

Ma l’atmosfera che “Advent Pur” è stata capace di creare, non termina qui. Fino al 31 dicembre, infatti, giorno dopo giorno come in un immenso Adventskalender, le finestre del cinquecentesco Palazzo Veneziano di Malborghetto continueranno a svelare i classici soggetti dell’iconografia natalizia e le immagini delle tradizioni locali attraverso speciali lastre in plexiglass retro illuminate.

Il 28 dicembre, poi, in Piazza Palazzo Veneziano a partire dalle 17, sarà replicato lo spettacolo teatrale per bambini “Babbo Natale e le leggende delle feste” realizzato da Ana-Thema Teatro e che tanto successo aveva riscosso nella sua rappresentazione itinerante lungo l'”Advent Pur”. Il 30 dicembre sarà poi la volta dell’attesissimo “Happy New Year Concert” che, dalle 20.30 all’interno della chiesa della Visitazione di Maria Vergine di Malborghetto, vedrà esibirsi gli Harmony Gospel Singers all’insegna di uno dei repertori di musica gospel più vari e originali.

Degna conclusione di oltre un mese di appuntamenti sarà la tradizionale rievocazione della Pechtra Baba. Questo spirito nefasto molto popolare nell’arco alpino che non va confuso con la Befana, farà la sua comparsa il 5 gennaio 2023 alle ore 18 in Piazza Palazzo Veneziano e che, come da tradizione, sarà scacciato dai bambini.