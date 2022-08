A Manzano torna l’appuntamento con Miss Alpe Adria

Miss Alpe Adria a Manzano.

Appuntamento con la bellezza domenica 4 settembre alle ore 21 in Piazza Chiodi a Manzano, per il “Settembre a Manzano”. Dopo le gloriose edizioni delle Festa della Sedia, con le numerose serate dedicate all’elezione della “Principessa della Sedia” (gli anni sono passati, ma il ricordo delle ragazze sul “trono” è ancora vivo), il team di Miss Alpe Adria International sceglie Manzano per il ritorno sulle scene.

Grande attesa per l’appuntamento, che si preannuncia un prelibato momento di spettacolo, all’insegna del fascino e della moda. L’opportunità di mettersi in gioco e di aggiudicarsi i numerosi omaggi (per tutte le candidate!) e i premi offerti dagli sponsor rappresenta un momento di serenità, amicizia e scambio per tutte le ragazze che desiderano partecipare. La partecipazione è aperta a tutte coloro che desiderano provare l’emozione di sfilare in passerella e l’iscrizione è completamente gratuita (info 377.1744521), a partire dai 14 anni di età.

Per le più votate dalla giuria, gli immancabili premi e le ambite fasce, con numerosi omaggi di make up offerti da Nouba per tutte le iscritte, e, in particolare per le vincitrici, prodotti di bellezza e accessori, grazie anche alla fioreria Fausto e Anita e a Quality Clinics. Le prime classificate saranno inoltre ammesse di diritto alle finali regionali, oltre che poter accedere ai casting per gli appuntamenti Fashion Show di Berlino e Singapore

La serata di domenica sarà un’occasione per ammirare e sostenere le ragazze che desiderano entrare così nel mondo della moda e dello spettacolo. Le candidate sfileranno in abiti eleganti, in tenuta casual e infine in costume da bagno, inseguendo il sogno di ereditare la corona di ambasciatrice della bellezza mitteleuropea, titolo che oggi è detenuto da Pavlina Syskova.