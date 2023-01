Sono ancora increduli i tanti amici e conoscenti di Filippo Novello, il 34enne di Manzano precipitato nella notte tra giovedì e venerdì dal settimo piano dell’appartamento di via Milano a Trieste. Un volo di oltre 30 metri che non ha lasciato scampo al giovane.

Filippo si trovava a cena con il fratello e altri tre amici quando, intorno alle 2 e 30, è uscito sul Balcone. Ancora da chiarire quanto sia successo con esattezza, dalle testimonianze raccolte sembra che il giovane volesse vedere l’antenna 5G appena installata sul tetto oppure per fumarsi una sigaretta. Poi la tragedia: forse è inciampato cadendo su una rete metallica di copertura che poi ha ceduto e facendo un volo di una trentina di metri nel cortile interno del condominio.

Dopo qualche minuto gli amici e il fratello, non vedendolo più rientrare, hanno cominciato a cercarlo dappertutto e hanno dato l’allarme. Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia, ma per il 34enne non c’è stato nulla da fare se non decretare il decesso.

La famiglia di Filippo è molto conosciuta a Manzano. La madre, Gabriella Billiani, aveva insegnato italiano alle medie ed era scomparsa anni fa a causa di una malattia. Il padre Loris è stato vicepresidente della Calligaris Basket e dirigente anche di una squadra locale di calcio.