L’iniziativa Fai un Giro in Vigna a Oleis di Manzano.

Un percorso tra la natura, la cultura e la storia locale: è quello che propone il gruppo Fai di Cividale che, nell’ambito della manifestazione Olio & Dintorni, ha organizzato Fai un giro in vigna, voluto per coniugare amore per il territorio e cultura della sostenibilità attraverso l’esperienza del vigneto.

L’appuntamento è per domani, sabato 27 maggio, con ritrovo alle 15.45 a Villa Maseri a Oleis di Manzano, da dove si partirà per una passeggiata di circa 2 chilometri (e altrettanti al ritorno) fino alla Vigna del Pignolo dell’Az. vitivinicola Torre Rosazza (Tenute del Leone Alato). Il percorso sarà accompagnato dai racconti dell’agrotecnico naturalista Gianpaolo Bragagnini esperto di piante spontanee e sarà possibile imbattersi in numerosi fossili, tracce di un’antica era geologica. L’esperienza proseguirà con degustazioni di vino Pignolo, antico vitigno friulano a bacca nera, a cura dello scrittore e artista dublinese (ma ormai friulano d’adozione), esperto di vini in particolare proprio del Pignolo, Brendan Little affiancato dal sommelier americano Wayne Young.

Al ritorno, sempre a Villa Maseri, ci sarà una dimostrazione pratica di come la natura si trasforma in prodotto e si potrà godere dei servizi di ristorazione nell’ambito della manifestazione Olio & Dintorni anche con uno speciale sconto dedicato a tutti i partecipanti.