Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 11 ottobre

La domenica dell’11 ottobre sarà caratterizzata da tempo generalmente buono in Friuli Venezia Giulia, con ampie schiarite, qualche nuvola soprattutto sulle montagne e temperature massime che potranno raggiungere i 22 gradi. Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa FVG, il sole sarà protagonista soprattutto lungo la costa, mentre in pianura e sui rilievi il cielo si presenterà a tratti variabile.

Le previsioni per domenica 11 ottobre

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e Bora moderata sulla costa. Nel corso della mattinata e nelle ore successive, lungo il litorale le condizioni miglioreranno ulteriormente, con cielo sereno e Borino, destinato a lasciare spazio prevalentemente alla brezza dal pomeriggio.



In pianura, tra Udine, Pordenone e le altre località del territorio, il cielo sarà poco nuvoloso o variabile, con momenti soleggiati alternati al passaggio di qualche nube. Sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, invece, la mattinata trascorrerà con nuvolosità irregolare e schiarite. Dal pomeriggio è previsto un aumento delle nubi, con condizioni più variabili rispetto al resto della regione.

Temperature miti, massime fino a 22 gradi

Le temperature resteranno gradevoli per il periodo, soprattutto durante le ore centrali della giornata. In pianura le minime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 20 e 22 gradi. Lungo la costa, il clima sarà leggermente più mite nelle prime ore del giorno, con temperature minime comprese tra 14 e 17 gradi e massime tra 20 e 22 gradi.