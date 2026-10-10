In 6mila allo stadio Friuli: il Graduation Day dell’Università di Udine

Una grande festa per celebrare la fine degli studi universitari, tra emozioni, applausi e il tradizionale lancio del tocco. Circa 6mila persone hanno riempito questo pomeriggio, sabato 10 ottobre, lo Stadio Friuli–Bluenergy Stadium di Udine per la sesta edizione del Graduation Day dell’Università di Udine, l’appuntamento dedicato ai giovani che hanno concluso il proprio percorso accademico.



Protagonisti della giornata circa mille laureati, accompagnati da familiari, amici e compagni di corso. Presenti anche quasi un centinaio di docenti e oltre ottanta volontari tra il personale dell’Ateneo, impegnati nell’organizzazione della cerimonia.L’evento ha celebrato gli studenti che hanno conseguito il titolo tra ottobre 2025 e luglio 2026, compresi i migliori laureati di ciascun corso di studio, individuati attraverso il sistema premiale dell’Università.

Dalle testimonianze al palco: la grande festa dei laureati

Ad aprire la cerimonia sono stati i saluti del rettore Angelo Montanari e del direttore amministrativo dell’Udinese Calcio, Alberto Rigotto. A seguire, i partecipanti hanno ascoltato l’intervento motivazionale di Gokhan Inler, responsabile dell’Area tecnica dell’Udinese, e la testimonianza di Anna Spinelli, vicepresidente esecutiva del gruppo DHL ed ex studentessa dell’Ateneo friulano, dove si è laureata in Ingegneria gestionale.



Poi è arrivato il momento più atteso della giornata. I neolaureati, sistemati nella curva nord dello stadio, sono stati chiamati uno alla volta, suddivisi per corso di laurea e dipartimento, per sfilare lungo il bordo del campo fino alla tribuna centrale.



Qui, tra gli applausi dei presenti, hanno ricevuto la pergamena di laurea e un piccolo omaggio dalle mani del rettore Montanari e della delegata per la didattica, Francesca Zanon. Ad affiancarli, a turno, i direttori degli otto dipartimenti dell’Università e i coordinatori degli 82 corsi di laurea coinvolti nella manifestazione.



La sfilata ha seguito l’ordine dei dipartimenti: Scienze matematiche, informatiche e fisiche; Scienze agroalimentari, ambientali e animali; Medicina; Politecnico di ingegneria e architettura; Scienze giuridiche; Scienze economiche e statistiche; Studi umanistici e del patrimonio culturale; Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società.

Il lancio del tocco chiude la cerimonia

A concludere il sesto Graduation Day è stato uno dei momenti più simbolici della tradizione universitaria. Tutti insieme, i partecipanti hanno intonato il “Gaudeamus igitur”, lo storico inno accademico, prima del grande lancio collettivo del tocco.



Il caratteristico copricapo universitario è stato lanciato in aria dai partecipanti in toga, tra cui il rettore, i docenti e i laureati del sistema premiale, suggellando una giornata di festa e condivisione. Un appuntamento che, ancora una volta, ha trasformato lo stadio di Udine in un luogo di celebrazione per mille giovani arrivati al traguardo della laurea, pronti ad affrontare una nuova fase del proprio percorso personale e professionale.