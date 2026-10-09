Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia, weekend tra sole e qualche pioggia

Le previsioni meteo del weekend in Friuli.

Un fine settimana dal tempo incerto, almeno nella sua prima parte, quello che attende il Friuli Venezia Giulia sabato 10 e domenica 11 ottobre. Secondo le ultime previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, sabato non mancheranno le nuvole e sarà possibile qualche pioggia, anche a carattere temporalesco, mentre domenica è previsto un miglioramento, con ampie schiarite e temperature massime fino a 22 gradi. L’inizio della prossima settimana porterà poi condizioni più stabili, ma anche un calo delle temperature minime.

Sabato 10 ottobre: cielo variabile e possibili rovesci

La giornata di sabato 10 ottobre sarà caratterizzata da un cielo generalmente variabile su tutta la regione. Non si escludono piogge locali o rovesci temporaleschi, più probabili al mattino o in tarda serata sulla pianura e lungo la costa, mentre nelle zone montane i fenomeni potrebbero presentarsi soprattutto a partire dal pomeriggio. La previsione resta comunque incerta, con condizioni che potranno cambiare nel corso della giornata.

Le temperature massime saranno comprese tra 20 e 22 gradi sia in pianura sia sulla costa, mentre le minime oscilleranno tra 12 e 15 gradi nelle zone pianeggianti e tra 15 e 17 gradi lungo il litorale. In montagna si prevedono circa 12 gradi a 1.000 metri e 6 gradi a 2.000 metri.

Domenica 11 ottobre torna il sole, Bora sulla costa

Decisamente più favorevoli le previsioni per domenica 11 ottobre, quando sul Friuli Venezia Giulia prevarranno condizioni di tempo stabile, con cielo generalmente poco nuvoloso. Lungo la costa, nelle ore del mattino, soffierà Bora moderata, mentre sulle montagne dal pomeriggio è atteso un aumento della variabilità, con la possibilità di qualche breve e isolata pioggia.

Le temperature massime resteranno gradevoli, ancora tra 20 e 22 gradi su pianura e costa. Le minime saranno invece leggermente più basse nelle zone interne, comprese tra 10 e 13 gradi, mentre sul litorale si manterranno tra 14 e 17 gradi. In quota sono previsti 11 gradi a 1.000 metri e 4 gradi a 2.000 metri.

L’inizio della prossima settimana

Il miglioramento proseguirà anche all’inizio della nuova settimana. Lunedì 12 ottobre il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con Bora moderata sulla costa che a tratti potrà diventare sostenuta. Le temperature massime scenderanno leggermente, attestandosi tra 18 e 21 gradi, mentre le minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi in pianura e tra 15 e 18 gradi sulla costa.

Martedì 13 ottobre è previsto invece cielo sereno su tutta la regione, con Bora moderata al mattino lungo il litorale. Le massime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, mentre le minime subiranno un ulteriore calo, raggiungendo 8-11 gradi in pianura e 12-15 gradi sulla costa. Un inizio di settimana quindi all’insegna del sole, ma con mattinate progressivamente più fresche.