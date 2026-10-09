Casa Moderna a Udine, in fiera le idee per una casa accogliente che consuma meno

Efficienza energetica, riscaldamento, infissi, arredamento e soluzioni per rinnovare gli ambienti. Casa Moderna entra nel suo ultimo weekend alla Fiera di Udine con 170 aziende e un programma di incontri, dimostrazioni, laboratori e consulenze gratuite. La manifestazione prosegue fino a lunedì 12 ottobre, affiancata da Saperi & Sapori FVG, dedicata all’artigianato e alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Dall’efficienza energetica all’arredamento: le idee per rinnovare casa

Dai rivestimenti agli impianti, dagli infissi ai sistemi di riscaldamento e isolamento, gli espositori presentano materiali e soluzioni per migliorare estetica, funzionalità e comfort degli ambienti. Una parte importante dell’offerta riguarda l’efficienza energetica, con proposte per contenere i consumi e migliorare le prestazioni degli edifici.

La fiera è anche un’occasione per confrontarsi direttamente con aziende e produttori, chiedere preventivi e valutare interventi su misura, dalla ristrutturazione di una singola stanza alla riqualificazione più ampia dell’abitazione.

Saperi & Sapori FVG, tra artigianato e prodotti del territorio

Accanto al mondo della casa, il padiglione di Saperi & Sapori FVG valorizza le lavorazioni artigianali e le produzioni locali. In esposizione oggetti in legno, mosaici, complementi d’arredo, decorazioni, tessuti, merletti e scarpèts tradizionali, insieme a saponi, candele e creazioni in vimini.

Spazio anche ai sapori del Friuli Venezia Giulia, con miele, olio, salumi, gubana, prodotti da forno, specialità a base di funghi, frico, birre artigianali e liquori proposti dai produttori del territorio.

Sabato tra laboratori, formazione e consulenze

Sabato 10 ottobre il programma si apre con le attività dell’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo, presente per tutta la giornata con la presentazione di un lavoro di rilievo con droni sul territorio di Paluzza e dimostrazioni di falegnameria. Dalle 10 alle 17, nell’area esterna ovest, sono previste attività sull’arredo urbano a cura di Formedil Udine e Cefap Codroipo. Nello stesso orario, allo stand Formedil del padiglione 6, gli allievi del percorso artistico mostreranno le tecniche di posa delle carte da parati.

Alle 11, allo stand Civiform del padiglione 7, è in programma un laboratorio di cucina dedicato ai tortelli di pasta all’uovo, dalla preparazione all’assaggio. Sempre alle 11, in sala Bianca, Confartigianato-Imprese Udine propone l’incontro “Parlarsi senza scontrarsi: come gestire le incomprensioni nel lavoro”, con lo psicologo e formatore Edoardo Lupo di Unobravo. L’appuntamento affronta i temi della comunicazione, dell’ascolto e della gestione dei conflitti in ambito lavorativo.

Nel pomeriggio, dalle 15, Civiform propone un laboratorio di pasticceria dedicato ai gusti di Trieste. Alla stessa ora, in sala Bianca, la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate organizza il convegno “Bonus a portata di click – Vivi la Casa Moderna con il fisco digitale. I servizi online e le agevolazioni fiscali per la casa”, con informazioni sui servizi fiscali e catastali online e sulle agevolazioni per il recupero edilizio e l’efficientamento energetico.

Per chi cerca idee per rinnovare gli ambienti, al padiglione 7 sono inoltre disponibili le consulenze gratuite degli architetti dell’Ordine della provincia di Udine, su prenotazione al numero 0432 4951.

Al padiglione 6 si può visitare anche la mostra “Il coraggio di ricostruire: il 1976 e il senso di fare casa”, dedicata al rapporto tra abitare, memoria e rinascita dopo il terremoto del Friuli.

Domenica tra cucina tradizionale e domotica

Domenica 11 ottobre, alle 11, allo stand Civiform del padiglione 7 è previsto il laboratorio di cucina “Ucei scjampas”, con la preparazione e l’assaggio degli spiedini. Dalle 15 lo stesso spazio ospiterà un laboratorio per elettricisti dedicato alla domotica, per scoprire le tecnologie che permettono di rendere le abitazioni più intelligenti e funzionali.

Casa Moderna è aperta sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 20. L’ingresso singolo costa 5 euro; la formula speciale per le famiglie prevede un biglietto da 10 euro per genitori e figli fino a 18 anni.

Il programma completo degli eventi, le promozioni e le informazioni per la visita sono disponibili sul sito ufficiale www.casamoderna.it.