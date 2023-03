Il meteo di oggi in Friuli Venezia Giulia.

Oggi, 16 marzo 2023 in Friuli Venezia Giulia ci aspettano condizioni meteo abbastanza stabili con cielo sereno o poco nuvoloso.

Le temperature massime saranno attorno ai 12-15 gradi Celsius, mentre le minime si attesteranno intorno ai 11-13 gradi. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale, con qualche nuvola in transito in mattinata sulle zone montane.