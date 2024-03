Un giovane del luogo è accusato del furto del monopattino.

Dopo una rapida indagine i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone potrebbero aver identificato il presunto autore del furto di due monopattini uno dei quali era stato rubato, poche ore prima, nei pressi dell’ingresso dello Stabilimento Fincantieri di Panzano.

Le indagini erano scaturite in seguito alla denuncia di un cittadino sloveno che aveva dichiarato alla locale Stazione la sparizione del proprio monopattino parcheggiato al mattino nell’area preposta, adiacente allo stabilimento, dove si stava recando per intraprendere il turno di lavoro. Nell’andare a riprenderlo a fine giornata non lo aveva più trovato.

I Carabinieri, verificato che sul mezzo era installata un’apparecchiatura GPS, lo hanno localizzato nei pressi del Campo Sportivo di Staranzano. Il controllo dell’area da parte dei militari ha consentito di recuperare il monopattino rubato ed un secondo mezzo che è successivamente risultato asportato nello stesso luogo nella stessa mattinata ed il cui furto era stato denunciato al Commissariato di P.S. di Monfalcone.

I due velocipedi, del valore complessivo di € 1500, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre un giovane del luogo, conosciuto dalle forze dell’ordine, che sarebbe stato trovato in possesso di attrezzatura idonea a forzare gli antifurti installati sui monopattini, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Gorizia ove è pendente un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari.