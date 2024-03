Le finaliste del Premio Letterario Latisana.

Cristina Battocletti con “Epigenetica” (La nave di Teseo), Emanuela Canepa con “Resta con me, sorella” (Einaudi) ed Esther Kinsky con “Rombo” (Iperborea) sono le tre finaliste del 31° Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” che dà voce alla migliore produzione letteraria, a specificità, storia e anima dell’area di confine formata dal Triveneto e dai Paesi confinanti.

Antonio G. Bortoluzzi con “Il saldatore del Vajont” (Marsilio) si aggiudica il Premio Coop Alleanza 3.0: il libro vincitore è stato scelto dai nove componenti della Giuria dei Lettori, estratti a sorte tra le 57 candidature, mai così numerose, arrivate da tutta Italia, per cui la giuria tecnica aveva precedentemente selezionato cinque titoli.

Il Premio Banca360FVG, invece, novità dell’edizione 2024, è stato assegnato dalla Giuria dei

Ragazzi composta da nove studenti dei diversi indirizzi del triennio dell’ISIS Enrico Mattei di

Latisana e va a Giovanni Grasso con “Il segreto del tenente Giardina” (Rizzoli).

Presieduta da Cristina Benussi e formata da Martina Cicuto (Assessore alla Cultura di Latisana), Luisa Antoni, Valentina Berengo, Diego Marani, Antonella Sbuelz e Luigi Zannini, la Giuria tecnica ha scelto tre opere che parlano di ricordo, inteso sia come memoria personale sia collettiva, e di esistenze di dolore e riscatto al femminile.

“Quest’anno i primi due romanzi premiati affrontano tematiche di grande impegno etico e sociale – commenta Benussi -; la giuria dei ragazzi e quella dei lettori hanno premiato opere che mettono al centro la memoria, attraverso cui ridare voce al passato, al funzionamento della giustizia cui ha obbligato la Grande guerra e alla responsabilità della scienza di fronte alla tragedia. Anche uno dei tre finalisti cerca di ricucire attraverso il ricordo il prima e il dopo del terremoto che ha squassato il Friuli, mentre gli altri due affrontano la sofferenza, soprattutto femminile, che tuttavia non esclude la speranza”.

La serata finale a teatro.

Come da tradizione, l’evento di chiusura del Premio sarà il momento in cui svelare il vincitore del Premio Narrativa 2024, una grande festa dedicata agli scrittori, ai libri e agli amanti della buona letteratura organizzata e coordinata dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca di Latisana con la direzione artistica e il supporto organizzativo di Spazio Uau.

Appuntamento sabato 13 aprile alle ore 20.30 al Teatro Odeon di Latisana (ingresso gratuito) per l’assegnazione finale: il video della serata sarà caricato nei giorni successivi sul canale YouTube del Comune di Latisana e sulla pagina Facebook del Premio.

A condurre la serata sarà Mauro Mazza, giornalista, scrittore e manager televisivo, con una

lunghissima carriera come direttore del TG2 e poi di Rai1 e di Rai Sport. Mazza intervisterà

Bortoluzzi e, naturalmente, i finalisti in uno speciale talk a tre sul palco, in attesa del verdetto

finale. Come ogni anno, infatti, il libro vincitore del Premio Narrativa viene scelto dalla giuria tecnica a teatro, solo poco prima dell’inizio della premiazione e viene così svelato in anteprima sia al pubblico in sala sia agli autori stessi. Grasso, invece, sarà intervistato da alcuni studenti della Giuria dei Ragazzi che ne ha decretato la vittoria.

Ad intervallare le interviste sarà la Scuola comunale di musica di Latisana che quest’anno compie 30 anni: i due direttori, Francesco Minutello e Luca Cigaina, si esibiranno sul palco, suonando rispettivamente la tromba e il pianoforte.



Confermato anche lo spazio speciale dedicato ai ragazzi che quest’anno sono doppiamente

protagonisti del Premio, dopo aver dimostrato grande partecipazione ed entusiasmo nella loro

prima esperienza come giurati. Durante la mattina di sabato 13 aprile, sempre al Teatro Odeon, saliranno sul palco per intervistare il “loro” vincitore, Giovanni Grasso. Inoltre, il Gruppo teatrale dell’Isis Mattei eseguirà delle letture dal vivo del libro, mentre il Gruppo “Ricordiamoci” proietterà in sala un video realizzato e dedicato appositamente all’evento.