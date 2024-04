A Monfalcone il Giro d’Italia di handbike, tra sport e prodotti locali

Monfalcone, con il Giro d’Italia di handbike anche una serie di iniziative e manifestazioni collaterali.

Monfalcone si prepara ad ospitare la 14a edizione del Giro d’Italia di handbike – una manifestazione sportiva di livello e richiamo internazionale, supportata dal Comitato Italiano Paralimpico, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con l’A.S.D. SEO – in programma per il prossimo il prossimo 12 maggio, organizzando una serie di attività collaterali che faranno da cornice alla manifestazione sportiva.

In occasione della gara, sarà allestito, all’interno dell’Area Verde, un villaggio sportivo con stand espositivi dedicati al ciclismo e al paraciclismo, affinché i partecipanti possano “immergersi” nella cultura ciclistica, scoprire le novità del settore e, al contempo, conoscere ed acquistare prodotti enogastronomici tipici locali capaci di valorizzare la ricchezza del territorio.

L’obiettivo è creare un punto di incontro per la comunità e per tutti coloro che saranno coinvolti nella manifestazione, al fine di condividere la passione per lo sport e promuovere i prodotti e le attività locali.

Inoltre, dal 9 al 18 maggio, all’interno dell’atrio del Municipio, in piazza della Repubblica 8, sarà allestita la mostra itinerante “Vola alto con lo sport”, iniziativa che rientra nella prima edizione dell’omonimo progetto, supportato dalla Regione Fvg e dal Coni regionale, con cui, attraverso manifestazioni agonistiche di carattere nazionale e internazionale, attività ludico motorie, conferenze e laboratori, si intende promuovere lo sport e favorire l’avvicinamento all’attività sportiva, specialmente delle giovani generazioni.

La mostra fotografica.

Si tratta, in particolare, di una mostra di 30 fotografie scattate da Marco Mantovani, fotografo che segue le nazionali paralimpiche ai campionati mondiali, europei e paralimpiadi. Le fotografie rappresentano, in particolare, atleti di diverse nazionalità impegnati in alcune tra le principali discipline esistenti e con varie tipologie di disabilità.

La tappa del giro d’Italia di handbike è una manifestazione importante, alla quale il Comune ha voluto abbinare iniziative che rappresentano strumenti per promuovere e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’inclusione e dell’accessibilità nel settore sportivo e per dimostrare che, anche nello sport paralimpico, possono essere raggiunti risultati di notevole prestigio e valore.

L’amministrazione ritiene inoltre particolarmente importante garantire un coinvolgimento degli Istituti scolastici comprensivi del territorio, al fine di promuovere i valori dell’inclusione attraverso lo sport anche all’interno del mondo scolastico attraverso un contest per sviluppare tali tematiche attraverso fotografie, poesie, testi e con altri strumenti concordati con gli stessi istituti partecipanti, che riceveranno un contributo di 350 euro da destinare all’acquisto di materiale didattico.

La realizzazione della tappa monfalconese “Handbike 2024” e delle iniziative afferenti verrà realizzata grazie al contributo regionale di 40mila euro.