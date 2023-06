Monfalcone, rivoluzione viabilità: giornate da bollino rosso in vista

Lavori e interventi sulla viabilità a Monfalcone.

Continuano i lavori e gli interventi sulla viabilità a Monfalcone. In particolare sullo snodo tra viale Verdi e viale San Marco procedono i lavori per la rotonda di Fvg strade, che permetterà un “importante snellimento del traffico urbano”. Da questa settimana i pedoni e biciclette provenienti dal viale Oscar Cosulich utilizzeranno il passaggio pedonale temporaneo realizzato ad hoc per deviare il traffico, compreso di isola spartitraffico in centro carreggiata con segnaletica orizzontale gialla, su viale Verdi.

La deviazione è dovuta alla chiusura dell’intero perimetro del parco Gioachino Rossini per la realizzazione del monolite funzionale alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale che insisterà sotto il sedime della rotatoria e che verrà successivamente inserito in profondità nell’incrocio stesso, permettendo a lavori conclusi il passaggio in sicurezza di bici e pedoni al di sotto del sedime stradale.

Marciapiede e parcheggio.

Un altro intervento viabilistico previsto per la settimana in corso riguarda il marciapiede e l’area di parcheggio a pettine sul primo tratto di viale San Marco in direzione centro, nel tratto compreso tra via Bellini e via Boito, dove verrà arretrato il tratto del parcheggio in modo da impostare la viabilità di ingresso al centro della futura rotatoria temporanea utile ai lavori di adeguamento dei sottoservizi – rete idrica e fognaria, rete elettrica e telefonia.

Ancora, la zona attualmente in rilevato della vecchia discesa del porticciolo verrà asfaltata per allargare il sedime della carreggiata utile alla realizzazione della rotatoria centrale per il flusso veicolare da viale Oscar Cosulich verso via Boito.

“I lavori della rotonda nell’ottica di snellimento viabilistico vanno di pari passo con l’ interlocuzione con gli attori necessari nella deviazione autostradale – spiega il sindaco Anna Maria Cisint – motivo per cui abbiamo chiesto di far deviare il traffico estivo diretto in Slovenia e Croazia a Villesse anziché Redipuglia”. L’amministrazione comunale si è infatti già attivata con gli enti subordinati per la gestione delle giornate da bollino rosso che – visti i restringimenti causati dai lavori – potrebbero creare problemi di viabilità negli orari di punta legati agli esodi vacanzieri.