Fermato un uomo per l’accoltellamento a Cividale.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cividale in relazione all’accoltellamento avvenuto ieri, 18 giugno, attorno alle 14 nei giardini comunali “Parco Italia” della città ducale.

Si tratta di un cittadino italiano di 51 anni, residente in zona, che avrebbe appunto colpito con un coltello un 31enne marocchino, verosimilmente per futili motivi. La vittima, colpita all’addome, è stata trasportata all’Ospedale di Udine dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Udine dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, gli uomini dell’Arma stanno portando avanti le indagini per chiarire quali siano state le motivazioni del gesto.