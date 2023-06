Un nuovo pannello per “far vedere” Villa Manin di Passariano

Pannello multisensoriale visivo-tattile a Villa Manin di Passariano.

Un nuovo pannello informativo visivo-tattile e multimediale è stato inaugurato a Villa Manin a Passariano di Codroipo, una delle più importanti ville venete del Friuli Venezia Giulia. Grazie a questo speciale strumento multisensoriale, anche i visitatori con disabilità visiva potranno conoscere un edificio straordinario che dall’iniziale funzione di residenza di campagna della famiglia Manin ne divenne presto luogo di rappresentanza, una villa che per grandezza e ricchezza avrebbe potuto essere “soggiorno degno di un re”, come ebbe a dire un ammirato Carlo Goldoni.

Il pannello multisensoriale è stato ideato e realizzato dalle associazioni Lettura Agevolata di Venezia e Tactile Vision di Torino nell’ambito del progetto “Vedere Villa Manin di Passariano“, curato dal Rotary Club Codroipo-Villa Manin in collaborazione con il Rotary per la Regione e l’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Un percorso visivo-tattile.

Il pannello visivo-tattile accoglie il visitatore, sia esso vedente o con disabilità visiva, facilitandolo nell’orientamento e fornendogli le prime utili informazioni sulle modalità di visita e i servizi offerti. Presenta infatti la planimetria generale del complesso comprendente il corpo principale, i relativi annessi e il grande parco, corredata da un breve testo descrittivo, e l’ingrandimento della barchessa destra, o di levante, con la legenda dei vari ambienti visitabili. Alla rappresentazione visiva e tattile di ogni elemento si affiancano due guide audio-video (italiano e inglese), facilmente attivabili mediante QR code o tag NFC, che forniscono una prima breve descrizione degli spazi e di cosa ci si accinge a visitare.

Questo nuovo strumento va inoltre a integrare e a supportare l’esperienza di un più ampio percorso di visita della villa – costituendone oggi la prima tappa – che lo stesso Rotary Club ha realizzato e presentato nel 2021: grazie all’installazione di una rete di beacon lungo il percorso e all’utilizzo di una speciale audio-guida, disponibile presso il bookshop, il visitatore viene accompagnato passo passo alla scoperta degli ambienti della villa e nell’esperienza di esplorazione tattile di alcuni oggetti.