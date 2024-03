Si sente male in pausa pranzo e perde conoscenza, grave un operaio

Malore per un uomo a Mortegliano.

Malore per un uomo nella giornata di oggi, 25 marzo, a Mortegliano: l’uomo, un operaio edile ucraino di 52 anni, dipendente di una ditta di Remanzacco, era impegnato in un cantiere di ristrutturazione di una casa in piazza San Valentino a Chiasiellis.

Durante la pausa pranzo, attorno alle 14, ha avuto un malore e ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Latisana e i sanitari del 118 che lo hanno preso in carico e portato in ospedale a Udine dove è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata.